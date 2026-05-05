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Mythos效應浮現！川普政府傳討論加強監管AI 預先審查新模型

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（AI）的新措施，要設立AI工作小組，在新的AI模型公開釋出前，先行監督審查。法新社
美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（AI）的新措施，要設立AI工作小組，在新的AI模型公開釋出前，先行監督審查。法新社

美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（AI）的新措施，要設立AI工作小組，在新的AI模型公開釋出前，先行監督審查。此舉可能是要因應Anthropic Mythos模型所帶來的風險，也可能讓向來放手讓AI發展的川普政府，轉向擴大干預審查。

紐約時報》與《華爾街日報》都報導，川普政府正在討論發布一道行政命令，創建包含科技業主管與政府官員的AI工作小組，審視潛在的監督程序，回報流程可能涉及國安與情報機構。白宮官員已在上周會議告知Anthropic、Google及OpenAI主管，其中一些計畫的內容。

報導指出，這個工作小組可能考慮好幾種監督方式，但審查程序可能類似英國正在醞釀中的方法，指定好幾個政府機構確保AI模型符合特定安全標準。

川普政府也正在評估新的AI模型是否能帶給國防部與情報單位有用的網路能力，一些官員正推動讓政府優先使用AI模型，但不會阻擋公開發布，以先了解新模型的能力。

這些討論顯示，Mythos模型已迫使川普政府調整放任AI發展的監管立場，知情人士透露，白宮希望避免任何AI促成資安攻擊所帶來的政治衝擊。事實上，具備類似威脅的模型不再僅限Mythos，英國AI安全研究所上週評估OpenAI的GPT-5.5模型發現，這個模型具備不亞於Mythos的網路攻擊能力。

美國總統川普重返白宮後，已迅速撤銷前總統拜登的若干AI監管要求，包括要求AI開發者進行安全評估、並且要往上回報可能有軍事用途的AI模型。

彭博資訊分析，川普政府正在討論的這項措施，似乎類似川普一年多前廢止的拜登時代AI安全框架。拜登在2023年10月簽署的行政命令，要求軍民兩用基礎模型的開發者，必須向商務部工業與安全局（BIS）報告訓練活動、模型權重安全及資安專家的評估結果。

只是，拜登政府的監管程序是透過商務部進行，川普政府評估中的措施則是透過情報與國安機構，著眼國安考量、而非單純監管，讓川普政府得以在維持減少管制AI立場的同時、又執行類似的監管。

不過，川普政府對AI監管立場的轉變，已引發科技業主管的困惑，美國科技業對於該如何推動潛在監管也莫衷一是。

一名白宮官員則表示，對於任何潛在行政命令的討論純屬「揣測」，川普會自己宣布所有政策。

美國 白宮 紐約時報

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