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傳川普AI政策轉向 白宮研議建立模型審查監管機制

中央社／ 舊金山4日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，美國總統川普政府正考慮在人工智慧（AI）模型公開發布前，將其納入審查與監管機制，與先前主張放鬆AI監管的立場形成對比。

紐時報導，美國官員和知情人士透露，白宮正在討論一項行政命令，擬成立一個由科技業高層與政府官員組成的工作小組，以評估針對新AI模型的潛在審查程序。

據悉，白宮官員上週已在會議中，向Anthropic、谷歌（Google）及OpenAI等企業高層簡報部分相關計畫。

此一政策轉向，標誌川普政府立場出現重大改變。

川普先前一貫主張放寬AI發展限制，撤銷前總統拜登（Biden）時期的安全評估要求，並將監管視為削弱美國對中國競爭力的威脅。

拜登政府曾於2023年發布行政命令，要求AI開發者向政府提交安全測試結果，並指示聯邦機構制定相關標準，但川普上任後不久即撤銷這些措施。

然而，紐時報導指出，隨著公眾對AI影響就業、能源成本、教育及心理健康等領域的憂慮升高，加上國會跨黨派議員關切，川普政府對AI發展採取低度干預的立場似乎出現轉變。

紐時說，此一政策轉變可能是受到舊金山新創公司Anthropic先進AI模型Mythos引發的安全疑慮所推動。

Mythos上個月問世，展現強大的軟體漏洞偵測能力，恐為網路安全領域帶來重大變革，因而暫緩公開發布。

根據報導，白宮官員希望避免AI恐被用於發動毀滅性網路攻擊所帶來的政治衝擊，同時也在評估先進模型是否具備可供五角大廈和情報機構使用的能力。

一名白宮官員對紐時表示，外界對川普可能簽署這道行政命令的討論皆屬「猜測」，並強調任何政策都將由川普親自宣布。

白宮今年3月向國會提交AI政策建議，主張建立統一聯邦法規以取代各州分歧的法律，以及保護兒童，同時減輕這項新興技術帶來的能源成本負擔。

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