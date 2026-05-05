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最高法院阻上訴法院裁決 暫緩墮胎藥郵寄禁令

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
最高法院4日裁示暫時恢復墮胎藥可透過郵寄取得。圖為常用墮胎藥美服培酮。（美聯社）
最高法院4日裁示暫時恢復墮胎藥可透過郵寄取得。圖為常用墮胎藥美服培酮。（美聯社）

最高法院4日暫時阻止上訴法院一項裁決，讓婦女可以繼續透過藥房或郵寄方式獲得墮胎藥，無需親自就醫。

綜合美聯社等媒體報導，美國婦女有意墮胎者，通常是服用美服培酮(mifepristone)或米索前列醇(misoprostol)，兩者可以單獨或混合使用，多年來她們主要透過郵寄方式取得，做法獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准。

屬於共和黨州路易斯安納就有關做法提起訴訟，聲稱透過郵寄即可取得墮胎藥是違反該州禁令。第五巡迴上訴法院合議庭1日裁定，要取得墮胎藥必須到診所面見醫師。

有關裁決，被視為是2022年最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade) 的裁決，允許各州執行墮胎禁令以來，美國墮胎政策遭受的最大衝擊。

2025年一項統計指出，在禁止墮胎的州(主要是紅州)，有意墮胎的女性採取遙距方式從藍州取得墮胎藥。至於民主黨執政的藍州，則制定法律來保護透過遠距醫療，為禁止墮胎地區的婦女提供墮胎藥。因此反對墮胎者便針對郵寄墮胎藥提出訴訟。

第五巡迴上訴法院合議庭作出裁決後，美服培酮藥廠立即向最高法院緊急提出上訴。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)4日簽署命令，暫時允許尋求墮胎的女性可透過藥房或郵寄方式取得墮胎藥物，無須親自前往醫師診所。有關命令暫時維持一星期，以便雙方提交進一步意見，讓最高法院更全面審理此案。

反墮胎團體「學生支持生命」(Students for Life)主席霍金斯(Kristan Hawkins)批評艾里托的決定，聲稱「推動藥物流產的人，再次獲得寬容待遇」。

不過推動墮胎權利組織，包括「麻州墮胎服務計畫」(The Massachusetts Abortion Access Project)創始人福斯特(Dr. Angel Foster) 表示，無論監管問題最終如何解決，該組織仍會繼續為全美50個州的患者，提供高品質的墮胎服務。

最高法院4日裁示暫時恢復墮胎藥可透過郵寄取得。（美聯社）
最高法院4日裁示暫時恢復墮胎藥可透過郵寄取得。（美聯社）

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