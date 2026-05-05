全美40萬畢業生找工作 首選阿拉巴馬州伯明罕

薪資服務機構ADP的最新研究分析了全美超過40萬20多歲年輕人的ADP薪資數據，權衡通常需要學位的職位聘雇率、各地經生活負擔能力調整後的薪資，發現陽光地帶的許多城市正成為招募畢業生的熱點。

華爾街日報報導，綜合考量全美53個最大都會區的聘雇率、負擔能力、薪資後，阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)位居榜首，佛州坦帕(Tampa)緊隨其後，前十名中有六個城市位於南部，包括北卡羅萊納州洛麗(Raleigh)、奧克拉荷馬州土爾沙(Tulsa, Okla.)、田納西州納什維爾(Nashville)、北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)。東西岸三大城聖荷西、舊金山和紐約分列第三、第七和第十。

俄亥俄州哥倫布(Columbus)、加州聖荷西(San Jose)地區今年意外獲得高分，證明了即使是收入潛力平平或生活成本高昂的地方，也可能是畢業後找到第一份工作的首選地。

據ADP調查，畢業生求職就業的城市，陽光地帶是除了傳統大城之外的新熱點。（美聯社）

伯明罕躍居榜首的原因，在於其20多歲年輕人大學程度職位的招募率極高，且生活負擔能力得分更佳。根據ADP，應屆畢業生的年薪中位數增長了超過16%，達到5萬9004元。該地區擁有以伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham)為核心的大型生科產業，以及汽車和先進材料行業等大型雇主。

排名第二的坦帕招募率最強勁，坦帕灣商會(Tampa Bay Chamber)主席兼執行長羅拉克(Bob Rohrlack)表示，當地的醫療保健、金融服務、科技業一直穩定聘用初級人才。

聖荷西獲得第三名出人意料，因為一眾矽谷公司如Meta、甲骨文(Oracle)都出現裁員潮，但即使如此當地2月就業人數仍比前一個月增加了3600人。聖荷西雖然花費昂貴，卻也提供了最高薪資水準，加州就業發展局估計當地的平均年收入約為20萬元，全美平均為8.6萬元。

哥倫布則是中西部的亮點，招募需求強勁、住房成本還算合理，軍用無人機製造商Anduril Industries、摩根大通都在該市附近招募入門級人才。過去兩年位居ADP榜首的羅里滑落至第五名，雖然聯邦研究經費減少，但各大學組成的研究機構體系仍持續推動醫療與科學領域的聘僱率。

表現最差的四座城市為鹽湖城、加州河濱市和聖地牙哥、以及俄勒岡州波特蘭。