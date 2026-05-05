普立茲獎名單揭曉 川普政策相關報導成獲獎焦點

美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）今天揭曉，今年以美國總統川普政府相關報導成為焦點，普立茲獎委員會對川普企圖限制報導自由發出嚴厲抨擊。

法新社報導，普立茲獎評委會主席米勒（Marjorie Miller）在宣布名單前表示：「我們支持公民對話並反對審查制度。」這些獎項表彰了針對川普鎮壓移民及川普讓盟友致富等相關報導。

米勒說：「遺憾的是，現在有必要重申這一點，因為媒體進入白宮和五角大廈的權限受到限制，言論自由在公眾領域受到挑戰，而美國總統已對多家平面和廣播媒體提起數十億美元的誹謗和惡意訴訟。」

享有盛譽的普立茲公共服務新聞獎頒給了「華盛頓郵報」，以表彰華郵深入報導川普試圖重組美國聯邦官僚機構的「混亂」過程。

米勒說，這項報導「以豐富的細節」探討「裁員對人造成的影響，以及為國家帶來的後果」。

調查報導獎則由「紐約時報」獲得，系列報導揭露川普如何「利用權勢帶來的賺錢機會，使他的家族和盟友致富」。這項報導強調川普的盟友和家族，是如何藉由與波斯灣國家的關係及參與加密貨幣獲益。

在地方報導類別中，「芝加哥論壇報」（TheChicago Tribune）以「生動、有力的文筆」獲獎，報導聯邦移民官員如何作為川普打擊無證移民行動的一部分，對這座中西部城市進行「圍攻式入侵」。

路透社今天也拿下兩項普立茲獎，一項是關於川普政治報復行動的「國家報導獎」，另一項則是揭露社群媒體龍頭Meta明明知情，卻仍讓包括兒童在內的用戶接觸有害人工智慧（AI）聊天機器人與詐騙廣告的「重點報導獎」。

國內報導獎由路透社團隊共享，這一系列報導詳細揭露川普動用政府權力懲罰政敵的諸多非常手段。

這項調查研究川普如何動用行政權對數以百計目標進行報復，其中包括聯邦檢察官、軍事領袖、前美國官員、律師事務所、大學與媒體公司。

記者們還記錄了包括右翼媒體人士與共和黨官員在內的川普親信，是如何協助支持並擴大這項行動。

這些故事記錄了川普動用的全面政府工具，包括對政敵發動刑事調查、撤銷前國家安全官員的安全許可、解雇被視為反對川普政策的公務員，以及取消對大學的研究資助。