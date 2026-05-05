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華府持槍男子遭特勤擊傷送醫 白宮短暫封鎖

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國官員表示，華盛頓市中心1名武裝男子今天遭特勤局（USSS）探員擊傷，這起事件導致白宮短暫封鎖。

法新社報導，特勤局副局長奎因（Matthew Quinn）表示，槍擊事件發生在華府國家廣場（National Mall）附近，當時載有副總統范斯（JD Vance）的車隊剛通過此區域。

奎因表示，他不認為副總統是預謀攻擊的目標，並說他無法推測此事是否與近期美國總統川普遭暗殺未遂的事件有關。

「我不打算在這方面臆測，」奎因說。「這是否針對總統，我不知道，但我們會查清楚。」

奎因表示，事件起因是特勤局探員發現1名「可疑人物」，對方疑似持有槍械。探員上前盤查後，這名男子徒步逃跑，隨後拔出武器射擊。

特勤局探員還擊並將嫌犯擊傷，嫌犯隨後被送往醫院，目前狀況尚不明朗。

奎因表示，1名旁觀的未成年人受到輕傷。

約10天前，現年31歲的嫌犯艾倫（Cole Allen）試圖闖進川普出席的華盛頓希爾頓飯店（WashingtonHilton Hotel）白宮記者協會晚宴現場，目前他已遭企圖暗殺總統等罪名起訴。

槍擊

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