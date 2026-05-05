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川普：美中存在友好競爭 期待和習近平會面
美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。川普今天表示，期待和習近平會面，美中之間存在友好競爭，這趟訪問「將是非常重要的行程」。
川普（Donald Trump）預計5月14日至15日赴中國訪問，與習近平舉行峰會。這將是兩人去年10月在韓國釜山會晤以來，再度舉行雙邊會。
川普今天下午在白宮一場活動致詞提及，美國在人工智慧領域領先中國，「我兩週後要去見習主席，期待這次會面，但我會說，我處於領先地位」。
他表示，美中之間存在非常友好的競爭，這趟中國行「將是非常重要的行程」。
川普即將訪中之際，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）與中國外長王毅於4月30日通話，王毅宣稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰也在同日通話，據報導，雙方都對彼此貿易政策表達不滿。
美國跨黨派聯邦參議員上週也提出一項決議案，表達兩黨對於中國對美國國安及經濟繁榮構成威脅的關切，並呼籲華府持續加強印太地區的嚇阻、支持盟友和夥伴，以及維護台灣海峽和平穩定。
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