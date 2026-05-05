快訊

聯發科二度跳空漲停！電子權值大軍卻腳步紊亂 台股多空激戰40,800關

中東停火岌岌可危！阿聯遭伊朗15枚飛彈襲擊 最大港口竄火柱畫面曝光

北市最胖高國中小曝光 富安國小、大理國中、惇敘工商肥胖率居冠

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美中存在友好競爭 期待和習近平會面

中央社／ 華盛頓4日專電
美國總統川普預計5月中旬訪問北京。美聯社
美國總統川普預計5月中旬訪問北京。美聯社

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。川普今天表示，期待和習近平會面，美中之間存在友好競爭，這趟訪問「將是非常重要的行程」。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日赴中國訪問，與習近平舉行峰會。這將是兩人去年10月在韓國釜山會晤以來，再度舉行雙邊會。

川普今天下午在白宮一場活動致詞提及，美國在人工智慧領域領先中國，「我兩週後要去見習主席，期待這次會面，但我會說，我處於領先地位」。

他表示，美中之間存在非常友好的競爭，這趟中國行「將是非常重要的行程」。

川普即將訪中之際，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）與中國外長王毅於4月30日通話，王毅宣稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰也在同日通話，據報導，雙方都對彼此貿易政策表達不滿。

美國跨黨派聯邦參議員上週也提出一項決議案，表達兩黨對於中國對美國國安及經濟繁榮構成威脅的關切，並呼籲華府持續加強印太地區的嚇阻、支持盟友和夥伴，以及維護台灣海峽和平穩定。

習近平 川普

延伸閱讀

川習會前 美跨黨派議員籲華府挺盟友、維護台海和平

川習會倒數／中美互動進「密集期」 高層通話、各界代表訪華

川習會談 王毅通話魯比歐：台灣問題是最大風險

美退將讚台為模範盟友　籲川習會前通過國防特別預算

相關新聞

川普：美中存在友好競爭 期待和習近平會面

美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。川普今天表示，期待和習近平會面，美中之間存在友好競爭，這趟訪問...

選擇美國投資高峰會 美商務部長舉台積電設廠為例

美國商務部長盧特尼克今天在「選擇美國投資高峰會」致詞表示，許多業者正大幅在美投資，包括AI基礎建設、晶片等，光是台積電與...

湖畔派對變調…美國奧克拉荷馬州傳槍響 至少12人受傷送醫

在美國奧克拉荷馬州艾德蒙市（Edmond）東部一座湖泊舉行的派對今晚傳出槍擊案，警方表示目前至少12人受傷送醫

「黃金節奏」狂奔 勇奪肯州馬賽冠軍

年度賽馬盛事肯塔基州馬賽(又稱肯塔基德比，Kentucky Derby)2日在路易斯維爾市(Louisville)的丘吉兒賽馬場(Churchill Downs)登場，逾10萬名觀眾親臨現場，見證歷史

賴清德訪史瓦帝尼 美：例行訪問不應被政治化

中華民國賴清德總統1日「無預警」訪問非洲友邦史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini)，當地時間2日與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並簽署聯合公報。針對賴清德訪史瓦帝尼，美國國務院發言人3

民調：川普不滿意度62% 兩任期來最高

根據華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)最新民調顯示，自2月底伊朗戰爭爆發以來，油價飆漲，造成全球石油危機與美國生活成本升高，民眾對川普總統的不滿意度也大幅提升，創下歷史新高。有三分之二的人都認為美國正

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。