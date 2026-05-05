聽新聞
0:00 / 0:00
普立茲獎出爐 美聯調查美企助中國監控獲國際報導獎
美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」2026年得獎名單今天出爐，美聯社歷時3年查閱大量文件並進行多次訪談，發現美國科技企業協助中國建立監控公民的系統，因此榮獲國際報導獎。
華盛頓郵報（The Washington Post）則因深入檢視美國總統川普（Donald Trump）政府對聯邦機構的大規模削減及改革，而獲頒公共服務獎。
紐約時報（The New York Times）獲得3項殊榮，其中包含調查報導獎，揭露川普如何打破利益衝突的限制，並利用權力帶來的機會，使其家人和盟友致富。
明尼蘇達明星論壇報（Minnesota Star Tribune）拿下突發新聞報導獎，該報去年對明尼阿波利斯（Minneapolis）一所天主教學校發生的大規模槍擊案進行即時報導。
邁阿密前鋒報（Miami Herald）記者布朗（Julie K.Brown）則因為在2017年和2018揭露性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案件，使她榮獲特別表彰。
其他獲獎者，還包括路透社、彭博等知名媒體。
普立茲獎（Pulitzer Prize）是哥倫比亞大學（Columbia University）為了紀念美國報人普立茲（Joseph Pulitzer）而設立，並於1917年開始頒發。
普立茲1911年過世之前將所有遺產捐給哥倫比亞大學，哥大新聞學院就是用他的捐款成立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。