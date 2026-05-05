普立茲獎出爐 美聯調查美企助中國監控獲國際報導獎

美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」2026年得獎名單今天出爐，美聯社歷時3年查閱大量文件並進行多次訪談，發現美國科技企業協助中國建立監控公民的系統，因此榮獲國際報導獎。

華盛頓郵報（The Washington Post）則因深入檢視美國總統川普（Donald Trump）政府對聯邦機構的大規模削減及改革，而獲頒公共服務獎。

紐約時報（The New York Times）獲得3項殊榮，其中包含調查報導獎，揭露川普如何打破利益衝突的限制，並利用權力帶來的機會，使其家人和盟友致富。

明尼蘇達明星論壇報（Minnesota Star Tribune）拿下突發新聞報導獎，該報去年對明尼阿波利斯（Minneapolis）一所天主教學校發生的大規模槍擊案進行即時報導。

邁阿密前鋒報（Miami Herald）記者布朗（Julie K.Brown）則因為在2017年和2018揭露性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案件，使她榮獲特別表彰。

其他獲獎者，還包括路透社、彭博等知名媒體。

普立茲獎（Pulitzer Prize）是哥倫比亞大學（Columbia University）為了紀念美國報人普立茲（Joseph Pulitzer）而設立，並於1917年開始頒發。

普立茲1911年過世之前將所有遺產捐給哥倫比亞大學，哥大新聞學院就是用他的捐款成立。