選擇美國投資高峰會 美商務部長舉台積電設廠為例

美國商務部長盧特尼克今天在「選擇美國投資高峰會」致詞表示，許多業者正大幅在美投資，包括AI基礎建設、晶片等，光是台積電與美光就投資數千億設廠；在晶片生產方面，他說，台、日、韓等夥伴都承諾要在美國製造。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit）3日至6日在鄰近華府的馬里蘭州舉行，今年台灣團規模再度蟬聯各國之冠。率團與會的經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯，以及美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等人今天出席大會活動。

盧特尼克（Howard Lutnick）在活動上致詞表示，企業界代表、美國各州政府官員、聯邦官員齊聚一堂，目的就是為了「達成協議」。去年「選擇美國投資高峰會」促成創紀錄的1390億美元交易與商業合作。

他指出，美國總統川普（Donald Trump）「希望工廠在美興建，希望推動供應鏈在地化」，川普政府也致力讓在美投資變得更加容易。

他提到，已有許多超大規模業者投入大筆資金在美投資，包括AI基礎設施、雲端能力、數據中心及晶片等領域。其中，台積電和美光投資數千億美元在美設廠。

盧特尼克表示，「美國優先」並不代表「美國孤立」，而是代表「我們開門做生意」。「如果想在美國市場成功銷售，就在這裡設廠吧」。

他說，美國和其貿易夥伴坐下來談，討論把工廠、供應鏈與基礎設施帶回美國，並對能源進行巨額投資。在晶片製造方面，日本、韓國、歐盟、台灣、英國及海灣國家等主要夥伴，「已做出重大承諾在美國製造和設廠」。

龔明鑫昨天受訪表示，今年台灣代表團再度成為「選擇美國投資高峰會」最大團，這次共有113家廠商，總代表人數為207人，創下新高，顯示台灣企業對美國投資的意願非常高。

經濟部表示，台灣代表團成員涵蓋通訊、醫藥生技、機械設備、航太/海事、工業原料、能源、資安、汽車等領域。

「選擇美國投資高峰會」是美國商務部主辦的年度重量級活動，目的在於吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場的聯繫。

川普重返白宮後關稅措施不斷，盼藉此促成製造業回流美國。美台於1月簽署投資合作備忘錄，根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

此外，經濟部指出，龔明鑫訪美期間也將與美台商業協會及多家華府智庫包括戰略暨國際研究中心（CSIS）、全球台灣研究中心（GTI）等舉行座談，探討如何深化台美經貿關係、強化供應鏈韌性、關鍵礦物、經濟安全等議題。