世界咖啡賽台灣變中華台北 加州眾議員批中共施壓

世界咖啡錦標賽日前將台灣參賽者的標示由「台灣」改為「中華台北」。加州共和黨籍眾議員謝德智為台灣發聲，批評這是一項錯誤決定，認為背後來自中共政治干預。

現年53歲的謝德智（Tri Ta）今天在加州議會辦公室接受中央社記者視訊訪問。他2022年當選加州第70選區州眾議員，這裡位於橘郡北部，涵蓋越南裔人口集中的小西貢（Little Saigon）。謝德智出身越南難民家庭，經常表達反共立場。

謝德智表示：「我認為主辦單位做出了錯誤的決定，非常錯誤，因為這破壞了台灣在國際舞台上的主權與尊嚴。」

記者詢問是否認為這起事件有來自中國的政治壓力？謝德智分享自身經驗，指出「中共在這裡干預很多事情，干預跟台灣有關的活動，這並不令人意外」。

謝德智3月在加州議會接待駐舊金山辦事處長伍志翔，之後在社群媒體上轉發兩人合照，後來他的辦公室接到一通電話，對方似乎來自中國領事館人員，質問為何貼出與台灣官員合照。謝德智當時發出聲明譴責。

謝德智說：「中共無權干預我們州政府。我不接受中共的任何指令。」

無論是咖啡競賽，或民選官員貼出與台灣官員合照，似乎都可見到中國勢力的影響，謝德智說：「我們要持續提高關切，確保各級政府都瞭解正在發生的事情。不應該讓這樣的事情再度發生，中共無權干預加州事務，也無權對加州的任何非營利組織施加政治壓力。」

謝德智出生在越南西貢（如今稱胡志明市），經歷過越戰的顛沛流離，他的父親當年跟成千上萬的南越知識分子、教育工作者、軍人一樣，曾遭到北越共產政權的囚禁。全家後來以政治難民的身分來到美國。

他說：「我與家人親身經歷過共產政權下的生活，越南人來到美國是為了自由，我們也會繼續為了自由而奮鬥。」

謝德智批評，無論是中國或越南的共產黨政權，時至今日仍然在逮捕、騷擾人民，「世界上任何共產國家都沒有人權」。他強調，自己身在美國，就是為了支持自由和民主，「這是我在這裡的目的」。