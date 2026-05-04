湖畔派對變調…美國奧克拉荷馬州傳槍響 至少12人受傷送醫

在美國奧克拉荷馬州艾德蒙市（Edmond）東部一座湖泊舉行的派對今晚傳出槍擊案，警方表示目前至少12人受傷送醫。

綜合路透社與美聯社報導，警方在社群媒體平台X發文說，案發地點位於阿凱迪亞湖（Arcadia Lake）周遭一處派對現場，案發時間在當地時間晚間9點後。

艾德蒙市警方指出，案發後至少12人送醫治療，目前暫無嫌犯被捕；警方未提供進一步細節。

艾德蒙市位於奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬市（Oklahoma City）北方。案發所在地的湖泊是釣魚、露營及野餐等休閒活動的熱門地點。

艾德蒙市警方發言人沃德（Emily Ward）表示：「顯然這是非常可怕的情況，我們了解社會大眾及相關人士的擔心，警方正全力搜尋嫌犯。」

沃德補充說，「我們幾乎走遍整個都會區，與傷者和目擊者交談」，並表示目前已確認10人搭乘救護車送醫，其他傷勢不一的民眾自行就醫。

另據醫院系統發言人指出，9名傷者送往奧克拉荷馬市一座醫療中心治療，另外3人送往當地醫院，他們正在接受相關檢查。