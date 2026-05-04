衣航空難新訴訟 波音將出庭面臨民事審判

美國波音公司（Boeing）預計明天再度出庭，面對因衣索比亞737MAX空難引發的最新民事訴訟。此案是由一名遇難的非政府組織（NGO）美國年輕工作人員家屬所提出。

法新社報導，若未在最後一刻和解，本案將在芝加哥聯邦法院開庭審理，預計4日、5日進行陪審團遴選，6日進行開庭陳述。

斯圖莫（Samya Stumo）在2019年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難中喪生。當時她正前往肯亞，準備執行公共衛生非政府組織ThinkWell的首項任務。該組織致力於提升非洲與亞洲的醫療可及性。

但這架客機在從阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛後不久即墜毀，機上人員全數罹難。在此之前約4個半月，印尼獅子航空（Lion Air）也發生了墜機慘劇。這兩起空難總計奪走346條人命。

波音承認，兩起空難皆與防失速軟體有關。

波音最初面臨155起民事訴訟，指控包括過失致死與疏忽等，但目前已與絕大多數索賠達成和解。

包含斯圖莫案在內，少數幾起進入審判階段的案件，重點不在於刑事定罪，而是釐清波音應給予受害者家屬多少賠償金。