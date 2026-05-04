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美國車貸泡沫 民眾賣車不夠還清貸款

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
不少民眾想以舊換新，但發現舊車的貸款高於新車車價，出現不少「溺水車主」。（美聯社）
不少民眾想以舊換新，但發現舊車的貸款高於新車車價，出現不少「溺水車主」。（美聯社）

華爾街日報報導，美國正面臨車貸泡沬破滅危機。在新冠肺炎疫情之間衍生的大量車貸，已造成汽車現值不及車貸餘額的「溺水」借款人平均資產負值自2021年來增加逾40%，許多車主都深陷債務困境。

汽車網站Edmunds的數據顯示，今年第一季約有30%的車貸借款人想用舊車抵價換購新車時，都尷尬地發現他們的車貸餘額遠超過舊車本身的價值。這些借款人平均還欠款約7,200元，與5年前同期相比擴大了42%。

霍納(Doug Horner)是俄亥俄州一家奔馳汽車（Mercedes-Benz)經銷商，他經常會遇到汽車貸款餘額遠高於舊車本身價值的顧客。但是當一輛皮卡的貸款餘額竟較汽車現值高出4萬元，他開始感到擔心了。

最近，一位潛在買家想用一輛福特F-150 Lightning皮卡折抵換購一輛奔馳GLE Coupe，但這位潛在買家的福特皮卡貸款餘額約為8.7萬元。霍納估計這輛中古F-150的價值約為4.7萬元，意味著買家的車貸餘額幾乎是車輛剩餘價值的兩倍。「這是我們每天都在面對的挑戰。」霍納嘆道。

霍納所遭遇的情況反映出美國車主當前的殘酷現實：愈來愈多的車主想以舊換新，然而他們的舊車價值卻不夠償還車貸餘額。

其實大約三分之一的車主在汰換舊車時都面臨資產負資值的情況，在汽車產業已是多年常態。但Edmunds 指出，由於車主試圖出售新冠疫情期間高價購入的車輛，使得車主的平均資產負值飆升。

車貸泡沫的罪魁禍首是新冠疫情期間半導體供應短缺，導致經銷商新車嚴重缺貨，造成車價飆升，而那些有錢消費或因疫情封鎖而缺乏其他交通方式選擇的購車者，都願意為此加價買車。

底特律地區汽車經銷商塔馬羅夫集團(Tamaroff Group)總裁弗雷塞( Eric Frehsée)表示，「毫不誇張地說，疫情期間很多經銷商都漫天要價。現在很多車又被賣回來，因此造成了很大的負資產。」

車貸的資產負值不斷擴大，為原本就因高車價和高利率而承受壓力的汽車市場帶來新的打擊。

愈來愈多的購車消費者選擇延長貸款期限，以減輕每月還款壓力。根據Edmunds分析，今年第一季，新車的平均貸款期限為70個月，甚至出現長達8年的貸款期限。然而，對於那些貸款餘額超過舊車價值的車主而言，在換購新車時會將負資產轉入下一輛車，以致他們平均支付的金額更高，債務進一步加重。

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