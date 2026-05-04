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美元走軟 悄悄推高民眾生活成本

世界日報／ 編譯王曉伯／綜合報導　
在川普回任總統後，美元的兌換主要貨幣已貶了約10%。（路透）
在川普回任總統後，美元的兌換主要貨幣已貶了約10%。（路透）

美元走軟正悄推高民眾生活成本，自川普重回白宮以來，美元兌主要貨幣匯率已貶值10%，前國際貨幣基金(IMF)首席席經濟學家暨哈佛大學經濟教授羅格夫(Kenneth Rogoff)警告，不論是誰執政，美元在未來五到六年，可能還會再跌15%。

美元指數在2025年上半年經歷了50多年來最大的6個月跌幅。儘管目前跌幅沒有進一步擴大，但已比川普任期開始時下跌約10%。

美國經濟研究所的經濟學家薩維奇(Thomas Savidge)表示，美元貶值就像是一種隱形稅，無形中使美元的購買力減弱。換句話說，美元貶值正在悄悄侵蝕消費大眾的負擔能力。

理論上，美元走強會降低進口商品價格，有助抑制通貨膨脹。美元走弱則會推高外國商品進口價格，但有助於美國出口。

長期以來歷任總統都公開支持強勢美元，然而他們的政策往往導致美元反而貶值。川普總統對於美元的態度則是相對坦白，他認為強勢美元會使美國處於不利地位，而疲軟的美元則有利於美國工業。他去年曾表示，「美元走弱，你就能賺到更多錢。」這樣的公開表態在在顯示他更傾向於看到美元貶值。

弱勢美元有助跨國企業的海外業績增長。近幾個月來，從菲利普·莫里斯菸業( Philip Morris )到可口可樂等多家跨國企業都表示，美元下跌增加了他們在海外地區的利潤，是「有利的匯率影響因素」。

但是對於以國內市場為主的小型企業，美元下跌卻不是「有利的匯率影響因素」。馬德拉(Travis Madeira)和兄弟共同創立了龍蝦運輸公司 LobsterBoys。他們的銷售額80%來自美國本土。他表示，美元貶值，使得他進口魚餌和購買加拿大龍蝦的成本都因此提高。

對於消費者而言，美元貶值的影響在出國旅行或直接從海外購物時最為明顯。例如美國遊客最常去的墨西哥，美元兌披索的匯率比2025年初下跌約16%。其他一些貨幣，例如瑞士法郎、南非蘭特、丹麥克朗、瑞典克朗和歐元，美元的跌幅約為10%至17%

羅格夫表示，無論誰執政，美元都注定會下跌。他指出，美元已經歷15年的牛市，被嚴重高估，未來五、六年內，美元可能會下跌15%。

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