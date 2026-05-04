民調：川普不滿意度62% 兩任期來最高

根據華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)最新民調顯示，自2月底伊朗戰爭爆發以來，油價飆漲，造成全球石油危機與美國生活成本升高，民眾對川普總統的不滿意度也大幅提升，創下歷史新高。有三分之二的人都認為美國正走在錯誤的方向上，尤其是在經濟方面，76%的受訪者都不滿意目前生活成本高漲。

川普的整體支持率已跌至37%，創下本屆任期以來的最低點；而對他的反對率 (不滿意度）則高達62%，創下其兩屆總統任期以來的最高紀錄。

民眾對川普處理經濟方面的表現尤其不滿。自2月底發動伊朗戰爭以來，川普在經濟議題上的支持率就持續下滑，而經濟議題曾是他2024年東山再起的關鍵。

調查顯示，約三分之二（65%）的民眾不滿意川普處理經濟的方式，這是川普兩屆總統任期內的最高紀錄，與 2023年民調時任總統拜登在經濟方面的最差支持率（64%）大致相同。隨著油價飆升，民眾對他處理經濟的支持率下降了7個百分點，至34%。同時，對通膨問題的支持率也下降了5個百分點，至27%，不滿意度則是增加7個百分點至72%。民眾對他在生活成本控制的滿意度最低，僅23%的人表示支持，76%的人表示反對。

大約有66%的美國人不贊同川普處理伊朗問題的方式，65%的人不贊同他處理與美國盟友關係的方式。大多數民眾都認為美國對伊朗動武是一個錯誤。

大約60%的民眾不贊成川普處理稅收問題的方式。而川普曾希望在今年春天憑藉這一議題贏得美國民眾的支持。在移民問題上，59%的人不贊成，40%的人贊成，這與他在2月的調查結果幾乎相同。

此外，除了這些問題之外，大約70%的民眾人認為川普不誠實、不值得信任，三分之二的人認為他在做重大決定時考慮不周，約60%的人認為他缺乏擔任總統所需的思維敏銳度。有超過一半的人(55%)認為川普的身體狀況不足以履行總統職責，並且認為他不是一位強而有力的領導人（54%）。

儘管川普承諾要「清除華盛頓的腐敗」，治理政府浪費的問題，但大約一半的民眾表示，自川普去年上任以來，華盛頓的腐敗程度有所增加（49%），約有30%的人表示腐敗程度並未改善，只有約20%的民眾表示腐敗程度有所減少。