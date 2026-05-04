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聯航降落紐瓦克機場撞路燈與貨車 飛機乘組員無恙

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）169班機今天進場降落紐澤西州紐瓦克自由國際機場途中，撞上紐澤西公路的1支路燈與1輛貨車，貨車司機輕傷已出院，飛機乘組員安然無恙。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）官員表示，這架從義大利威尼斯飛抵的波音（Boeing）767客機已安全降落，聯邦航空總署將就此事展開調查。

聯航客機上無人受傷，貨車司機因輕傷送醫後已出院。紐約與紐澤西港口事務管理局（Port Authority ofNew York and New Jersey）在聲明中表示。

這架客機載有221名乘客與10名機組員。

聯邦航空總署在聲明中表示：「聯合航空169班機在進場準備降落紐瓦克自由國際機場（Newark LibertyInternational Airport）途中，5月3日（週日）下午2時左右撞上紐澤西收費公路（NJ Turnpike）1支路燈燈柱。」聲明並指出，飛機受到輕微損傷。

紐約與紐澤西港口事務管理局表示，聯航班機造成「1支路燈燈柱及1輛在紐澤西收費公路向南行駛的聯結車受損」。

這台聯結車屬於H&S烘焙坊（H&S Bakery），「車身沒有損傷」，但「商用客機輪子撞進司機側車窗」。H&S資深副總裁帕特拉基斯（Chuck Paterakis）補充表示，「卡車司機因此事故受到輕微割傷」。

聯合航空在聲明中表示，公司計畫「對此事故展開嚴格的飛安調查，相關機組員已依程序暫時停飛」。

事發後，紐澤西州警已前往公路現場處置，飛機製造商波音則未立即回應置評請求。

乘客 威尼斯 紐約

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