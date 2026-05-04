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賴清德訪史瓦帝尼 美：例行訪問不應被政治化

世界日報／ 記者陳熙文周佑政／綜合報導
中華民國賴清德總統1日「突襲」出訪非洲友邦史瓦帝尼，賴清德(中)2日與在台灣的國安團隊舉行視訊會議，聽取最新安全簡報。(中華民國總統府提供)
中華民國賴清德總統1日「突襲」出訪非洲友邦史瓦帝尼，賴清德(中)2日與在台灣的國安團隊舉行視訊會議，聽取最新安全簡報。(中華民國總統府提供)

中華民國賴清德總統1日「無預警」訪問非洲友邦史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini)，當地時間2日與史國國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談，並簽署聯合公報。針對賴清德訪史瓦帝尼，美國國務院發言人3日表示，這個訪問是例行性的，不該被政治化。

國務院發言人表示，每位台灣民選總統都曾海外出訪台灣的外交夥伴；該發言人指出，賴清德總統的前任、台灣前總統蔡英文曾在2018年和2023年訪問史瓦帝尼；發言人表示，訪問不該被政治化。

國務院發言人也說，台灣是美國與很多國家信任且有能力的夥伴，台灣與世界各國的關係為這些國家的公民帶來重大的利益，包括史瓦帝尼。

中國外交部2日曾形容賴清德出訪是上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

賴清德2日在史國強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，任何國家都沒有權利、也不應阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向國際。

賴清德2日在史國與台灣的國安團隊進行視訊會議。賴清德表示，這幾天他在史瓦帝尼進行國事訪問，對於台灣的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠；他與台灣的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握各項情勢分析。

賴清德強調，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保在他出訪期間政府的運作、國家的安全及對國際局勢的應對，都能保持「零時差」的順暢運作。他感謝所有國安團隊同仁的辛勞，「無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是我們共同的使命」。

賴清德2日透過臉書表示，訪團抵達史瓦帝尼後，除了接受參加軍禮歡迎儀式，也和恩史瓦帝三世雙邊會談。他和史王共同簽署聯合公報，見證兩國簽署關務互助協定，簡化貿易流程，協助雙方企業拓展業務，為經貿合作注入新動能。

台總統府表示，賴總統與史王的會談，雙方就衛生醫療、雙邊關係、婦女賦權、經貿合作等議題廣泛交流意見；兩國元首簽署聯合公報，重申雙方深厚友誼、互信及共同價值，並在追求和平、穩定及永續繁榮之共同願景下，持續深化雙邊關係。賴清德致詞時，感謝恩史瓦帝三世國王率領史瓦帝尼王國長期以來與台灣同行，在國際上為台灣仗義執言。

恩史瓦帝三世表示，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他代表史國人民誠摯感謝台灣持續給予支持，史瓦帝尼也會持續堅定支持台灣的國際參與。

賴清德接下來的行程以及何時返台，台總統府及外交部等單位三緘其口；根據台總統府公開資訊，台灣時間3日賴清德仍在史瓦帝尼進行國事訪問。

中華民國賴清德總統1日「突襲」出訪非洲友邦史瓦帝尼，2日與在台灣的國安團隊舉行視訊會議，聽取最新安全簡報。(中華民國總統府提供)
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