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前紐約市長朱利安尼住院 情況危急但穩定

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）住院，目前情況「危急但穩定」，他的發言人今天證實消息，但並未透露這位81歲前政治人物的具體病情。

法新社和美聯社報導，發言人古德曼（TedGoodman）未說明朱利安尼住院的地點或天數，僅在社群平台X發文指出，朱利安尼「是個戰士，一生中無論遇到多大挑戰都展現堅定意志，如今依然以同樣的力量奮戰」。

朱利安尼1993年當選紐約市長之前，曾是全美知名度極高的檢察官，致力於打擊黑幫與華爾街不法交易者。他因運用反勒索法瓦解紐約組織犯罪家族，讓他「大膽打擊黑手黨」的名聲不脛而走。

2001年9月11日曼哈頓世界貿易中心（World TradeCenter）遭受恐攻後，朱利安尼因率領紐約市度過危機，被譽為「美國市長」（America's mayor）。

不過，朱利安尼近年聲望大幅下滑。他曾擔任總統川普的私人律師，並積極支持川普對2020年大選舞弊的指控，但相關訴訟及多次重新計票與審查均未發現重大違規。

他並因誣指喬治亞州兩名選務人員涉及舞弊，於2023年遭聯邦陪審團裁定須賠償1億4800萬美元（約新台幣47億元）。雙方其後達成協議，朱利安尼得以保留部分資產，並承諾不再公開批評對方。

此外，他在紐約與華盛頓特區的律師執照已遭吊銷。

美國 黑手黨 紐約

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