從好學生到持槍兇嫌 美媒揭刺殺川普未遂嫌犯轉變

加州男子艾倫涉嫌闖入白宮記者晚宴，刺殺總統川普未遂；洛杉磯時報報導，友人形容他「話不多、有禮貌，成績很好」，近年思想轉向偏激，反差令人震驚。

美國總統川普4月25日出席白宮記者協會晚宴，出身南加州托蘭斯（Torrance）的31歲男子艾倫（ColeTomas Allen）攜帶霰彈槍、彈藥、刀具等武器試圖闖入，遭到特勤人員制伏並逮捕。

洛杉磯時報今天以長篇報導呈現，訪問艾倫的鄰居、昔日同學、同事及學生家長等，還原他的人生歷程與近年的轉變。

報導指出，艾倫成長於托蘭斯，出身教師家庭，生活單純與鄰居關係良好。學生時期的他話不多，很少談論政治，在學校的成績很好，曾就讀加州理工學院（Caltech） 主修機械工程，無論社團或競賽活動都很活躍。

畢業後艾倫曾從事工程相關工作，之後轉為電腦遊戲的開發者，2020年起擔任升學輔導機構的教師，曾獲選年度最佳教師。認識他的人普遍認為他親切又專業，生活重心以工作和個人興趣為主。

報導指出，艾倫近年在社群媒體的發言出現明顯變化，早期分享電玩內容為主，之後轉向關注國際局勢與政治議題。

尤其2023年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之後，艾倫社群發文大量轉貼戰爭影像與援助資訊，呼籲捐款支持烏克蘭，接著轉貼批評川普的貼文，評論語氣逐漸轉為強烈，形容川普「失控」或「像黑幫老大」，但貼文沒有明顯暴力傾向。

報導引述檢方文件指出，艾倫4月6日曾用手機搜尋「2026白宮記者晚宴」並預訂華盛頓希爾頓飯店房間。他隨後從加州搭火車前往華府，4月23日入住飯店，晚宴舉行前已抵達現場。

檢方指出，案發當晚8時左右，艾倫在飯店房間拍下自拍照，身穿黑色襯衫與長褲、紅色領帶，身上帶著裝有彈藥的皮包，穿戴肩掛的槍套與刀具。

約20多分鐘後，川普抵達晚宴現場，艾倫衝過金屬探測門與特勤人員，朝通往宴會廳的樓梯方向開槍，隨即遭制伏逮捕。

報導指出，艾倫在加州理工時期的教會友人形容他「話不多，沒什麼特色，待人有禮貌，成績很好」，過去艾倫很少與人衝突，最激烈的一次也僅是與友人爭論教會善款應用於海外兒童或當地街友。