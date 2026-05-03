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「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

世界日報／ 記者范航瑜╱紐約報導
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

紐約今夏恐面臨高溫與限電的雙重考驗，氣象預報顯示「超級聖嬰」(Super El Niño)成形機率大增，紐約市高溫天數可能創近年新高；與此同時，負責管理全州電力的紐約獨立電網運營商(New York Independent System Operator，NYISO)警告，今夏電網備用容量已跌至逾十年新低，供電緩衝空間岌岌可危。

NYISO報告指出，在所有緊急措施耗盡後，電網僅餘417兆瓦的備用容量，相當於供25萬戶家庭用電，不足去年的一半，更遠低於數千兆瓦的安全水平。

去年熱浪期間，NYISO已被迫啟動緊急措施，首度向市民發出節電警報，官員警告今夏可能重演，一旦供電吃緊，電網或不得不對部分地區實施輪流停電。NYISO運營副總裁馬克漢(Aaron Markham)表示，電網正處於轉型期，老舊電廠陸續退役，新電源未能及時補位，需求卻持續走高。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)氣候預測中心報告指出，今年6至8月間聖嬰現象形成的概率高達62%，且有25%的可能性發展為「超級聖嬰」，即太平洋海面水溫較均值高出攝氏逾四度的極端情形，目前太平洋海溫已較平均高出兩至三度，局面不容樂觀。

氣象學者預測，聖嬰效應將使紐約今夏悶熱程度遠超往年。AccuWeather預報，紐約市今夏氣溫突破華氏90度(攝氏32.2度)的天數可能多達22天，去年同期僅14天。2010年曾創下全市紀錄，當年連續高溫天數達34天。自2011年起，紐約年均高溫天數為18天。今年4月15日，中央公園氣溫飆升至華氏90度，打破長達85年的4月最高溫紀錄，創下自1941年以來最熱的4月單日紀錄。

電網積弱的根源之一是五年前印地安角能源中心(Indian Point Energy Center)核電站關閉，留下足供150萬戶家庭用電的缺口，迄今未補。目前，紐約市民唯一希望來自尚普蘭哈德遜輸電線路(Champlain Hudson Power Express)。該線路預計今春完工後，可為紐約市供應相當於100萬戶家庭的清潔電力。

負責管理全州電力系統的紐約獨立電網運營商本月發布報告指出，在所有緊急措施耗盡後，電網僅餘417兆瓦的備用容量，不足去年的一半。(記者范航瑜／攝影)
負責管理全州電力系統的紐約獨立電網運營商本月發布報告指出，在所有緊急措施耗盡後，電網僅餘417兆瓦的備用容量，不足去年的一半。(記者范航瑜／攝影)

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