美國期中選舉倒數半年 國會控制權兩黨覬覦

美國11月的期中選舉距今只剩6個月，國會兩院的控制權兩黨覬覦。這場選舉的結果不僅攸關美國總統川普第2任期的未來，也將重塑華府目前的權力格局。

法新社報導，一如以往，期中選舉將成為對現任總統的信任投票。民主黨希望利用民眾對經濟不滿以及川普支持率下滑之際，奪回聯邦參眾兩院，共和黨則期待力阻這股政治逆風。

這次選舉不僅攸關立法權，更直接影響川普政策的推動。一旦民主黨掌控國會，將可發動調查權、封殺提名人選，川普剩餘任期將面臨重重阻礙。

目前跡象顯示共和黨形勢嚴峻：川普支持率約在40%左右，對通膨及伊朗戰爭代價的不滿，持續侵蝕民眾信心。

民調顯示，民主黨在泛黨派選票略占上風，部分調查指出選民如今在經濟議題較信任民主黨。

立場與共和黨相近的「繁榮美國人協會」（AFP Action）警告，共和黨手握的參院多數「面臨風險」，並點名「結構性逆風」及選民疏離的隱憂。

美國選民將在期中選舉選出全部的435席眾議員、100席參議員中約1/3，以及大多數州長。民主黨在眾院要從共和黨手中拿下3席方能取得控制權，參院則是需要搶回4席，

民調機構「影響力研究」（Impact Research）墨菲（Molly Murphy）向新聞網MS NOW表示，川普聲望持續疲軟，加上民主黨近來投票率提高，「參院席次目前成為兵家必爭之地」。

墨菲指出：「當總統支持率落在或低於40%時，你就會看到在共和黨勢力強大的地盤，（對手）席次也能大幅成長。」

儘管如此，整體選情仍充滿變數，兩黨各自面臨結構性挑戰。

共和黨受惠於參院選區形勢，民主黨須在川普曾拿下的州爭取勝選。此外，高度以政治與選票精算作出的選區劃分，加上競爭激烈選區的數量持續萎縮，這均縮限全國性選情波動轉化為眾院席次的可能。

這次期中選舉更因激烈的選區重劃而更形複雜：德州、加州、北卡羅來納州、俄亥俄州、佛羅里達州、密蘇里州、猶他州和維吉尼亞州，都在爭取新選區重畫。選區重畫本是每10年進行1次，但這些州要求在10年的中間點重劃。

這些變化的整體影響，加上最高法院就限制種族因素劃分選區所作的裁決，目前仍難評估。

共和黨寄望得利於資金優勢及選民對移民及國家安全的關切，民主黨則聚焦在人民生活成本壓力，並將這場選舉定調為捍衛民主規範之戰。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在距選戰6個月前，指控共和黨透過強力推動選舉安全措施及移民執法行動，破壞選民投票權利。

他說：「我們直說吧，這就是企圖破壞制度。」

對共和黨而言，最核心挑戰仍來自川普。期中選舉向來對執政黨不利，川普疲軟的支持率更加深各界憂慮。

與此同時，甚至連川普一些支持者也表示，川普對外交政策的關注，特別是伊朗戰爭，分散了人們對國內經濟問題的注意力，而經濟議題通常才是主導期中選舉的關鍵。

儘管如此，共和黨人堅稱選情離底定尚早，並指出政治形勢在選前可能迅速生變。

眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）告訴CNBC，共和黨勝選前景將取決於投票率，以及選民是否認同他的政黨一年半前接手收拾爛攤子的成績。

史卡利塞表示：「期中選舉對執政黨向來是苦戰，但現在的民主黨已不是你父親那個年代的民主黨。」