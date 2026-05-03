廉航精神航空結束營運 美航空同業祭救援票接應

在美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）因與債權人及白宮的最後一刻談判破裂而停止營運後，美國各大航空公司今天展開行動，協助被滯留的乘客與機組人員。

法新社報導，以機身鮮黃色亮眼塗裝著稱的精神航空，因高漲的燃油價格而不堪重負，於凌晨宣布「即刻起停止全球營運」，所有航班取消，且客戶服務也宣告終止。

美國航空（American Airlines）、達美航空（DeltaAir Lines）、聯合航空（United Airlines）以及捷藍航空（Jet Blue Airways）等公司迅速出招，趁勢接收精神航空的客戶，為那些一覺醒來發現行程被取消的旅客，提供所謂的「救援票價」優惠。

聯合航空今天在聲明中表示：「在短短12個多小時內，聯航已協助精神航空的旅客訂了1萬4000張機票，讓他們順利前往目的地」

部分航空公司表示，將在精神航空的核心據點增加班次或調派更大型客機。

各航空公司也尋求為困守各地的精神航空員工提供支援，同時也試圖招募他們。

自2024年以來，精神航空便反覆陷入破產困境，而白宮近期曾考慮提供紓困援助。

精神航空在聲明中表示：「近期油價大幅上漲，以及其他營營運壓力，已嚴重影響精神航空財務前景。由於無法獲得額外資金，精神航空別無選擇，只能展開結束營運的程序。」