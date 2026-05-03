白宮晚宴漏網鏡頭 美防長夫人穿21美元中製平價洋裝？

美國國防部長赫塞斯妻子珍妮佛·勞謝特（Jennifer Rauchet）近日在白宮記協晚宴上穿著的一件灰粉色洋裝，在網路上引發軒然大波，甚至發酵成刷屏美國全網的政治文化熱議事件。起因是她所穿洋裝，與中國平價電商產品相似，一件標價最低只賣21美元。由於她的丈夫經常將「中國威脅」掛在嘴邊，其妻卻在重要場合穿中國製平價成衣，引來不少媒體和網民群嘲，也讓「美國優先（MAGA）」支持者破防。

據觀察者網報導，4月25日舉行的白宮記者協會晚宴發生槍擊震驚全球，而當晚，美防長夫人珍妮佛·勞謝特穿著一條淺粉色連衣裙與赫塞斯一同亮相也成焦點。據英國「衛報」等報導，勞謝特當晚穿的禮服款式，被發現與中國快時尚電商平台Shein或Temu標價42美元的禮服非常相似；而在另一家中國跨境網購平台上，同款裙子只賣半價，21美元。亞馬遜平台也有同款在售。目前這種推測未得到證實或回應。

美國國防部長赫塞斯妻子珍妮佛·勞謝特(左圖右)，近日在白宮記協晚宴上穿著的一件灰粉色洋裝，被指酷似中國平價電商產品(右圖)，一件只賣21美元。(取材自觀察者網)

報導稱，赫塞斯是「美國優先」理念的忠實擁躉者，被中國媒體視為「反華魔怔人」，是美國總統川普麾下渲染「中國威脅」的狂熱分子之一。作為他的妻子，勞謝特身著中國品牌禮裙出席官方活動，與其一貫政治立場形成強烈反差，耐人尋味，也因此逐步發酵成刷屏美國全網的政治文化熱議事件。

最先引爆話題的是美國網民艾拉·德維（Ella Devi）在社交平台X發帖，將勞謝特的晚宴禮裙與中國電商同款做對比，帖文瀏覽量近1400萬次。深耕時尚領域的義大利知名博主帳號Diet Prada也面向3400萬粉絲發文道：「身為秉持『美國優先』理念的國防部長夫人，出席重大官方場合卻身穿海外進口平價成衣，這難道不有點諷刺嗎？」

Diet Prada還說，赫塞斯向來揮霍納稅人錢財、毫無節制，包括豪擲900萬美元採購阿拉斯加帝王蟹與龍蝦尾等，去年9月美國國防部單月開支就高達934億美元。Diet Prada諷刺道，「但他（赫塞斯）似乎從未想過為妻子預留置裝預算，反倒讓勞謝特只能挑選中國海外快時尚平台上價格低廉的款式」。Diet Prada並稱，去年11月出席國宴以及赫塞斯就職時，勞謝特的禮裙被質疑與中國品牌在售款式高度相似。

面對洶湧輿論，右翼陣營紛紛為勞謝特辯解，將勞謝特選擇樸素平價禮服的行為美化成「接地氣的表現」。但也有不少美國網民感慨，川普政府一直大肆宣揚「美國優先」經濟主張，號召扶持本土製造業、減少對中國等海外供應鏈的依賴。但倘若勞謝特的禮裙確實來自中國品牌，無疑會狠狠打臉其丈夫乃至整個川普陣營一貫標榜的政治議程。

Diet Prada盤點的勞謝特其他疑似中國品牌的禮服。(取材自觀察者網)