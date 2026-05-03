川普稱大砍駐德美軍 德防長：歐洲應為自身安全負責

美國總統川普今天表示，由於中東戰爭引發大西洋兩岸的分歧日益擴大，美國將「大幅裁減」駐紮在德國的美軍人數。

法新社報導，川普說：「我們將大幅裁減，而且裁減數量會遠超過5000人。」他指的是華府決定從德國撤出的部隊人數。截至2025年12月31日，現役駐德美軍共計3萬6436人。

路透社報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，美國計劃自德國裁減5000名士兵的舉動，應會促使歐洲強化自身國防實力。然而，兩位美國共和黨資深議員則對此表示擔憂，認為這些部隊不應離開歐洲。

此舉也使拜登政府時期規劃、在德國部署配備長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的美軍營級部隊計畫告吹，對德國構成打擊，因為柏林一直將此計畫視為嚇阻俄羅斯的強力手段。

美國聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）與聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）表示「深感憂慮」。他們認為這些部隊不應離開歐洲，而應向東遷移。

兩人在聯合聲明中表示：「在相關能力尚未完全到位之前，就過早削減美國在歐洲的前沿部署，可能削弱嚇阻力，恐怕會侵蝕嚇阻效果，並向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）傳遞錯誤訊號。」

佩斯托瑞斯表示，這次減少駐軍是在預料之中，並將影響目前駐紮在德國、人數近4萬名的美軍部隊。

他說：「我們歐洲人必須為自身安全承擔更多責任。」還說「德國正朝正確的方向邁進」，包括擴充軍力、加速軍備採購以及建設基礎設施。