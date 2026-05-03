梁莉姿出席「美國筆會世界之聲文藝節」 回憶那年香港故事

在台灣、香港獲得多個文學獎項的作家梁莉姿，今天在紐約出席第21屆「美國筆會世界之聲文藝節」論壇。她與美國讀者分享2019年大型示威期間港人的故事與情緒，及資本主義都會裡人們面臨時代變化的態度差異。

31歲的作家梁莉姿描寫2019年香港大型衝突示威，角落裡的人物與社會變遷小說「日常運動」，英文版Everyday Movement由資深漢學家費正華（Jennifer Feeley）翻譯，企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）旗下Riverhead出版社發行。

「日常運動」在美出版後廣獲好評，梁莉姿2日出席在紐約舉行的第21屆「美國筆會世界之聲文藝節」（PEN World Voices Festival），系列論壇中的「抗議小說：壓抑、異議與抵抗」環節，與俄羅斯藝術記者兼作家薩奇科娃（Svetlana Satchkova）同台，活動由紐約市立大學約翰傑刑法學院（John Jay College of Criminal Justice）憲法學教授布朗．馬歇爾（Gloria J.Browne-Marshall）主持。

梁莉姿表示，試著撰寫主角，也加入其他角色，主角與朋友一起參加抗爭，但兩人對參與及犧牲程度看法不同。事實上，抗爭中大家意見也不一致，例如要投入多少。這場抗爭中有不同層次，主角與母親也成了對比，母親希望女兒停止抗爭，使用門鎖與情緒恐嚇等手段。

她說：這些現象當時十分普遍，有些父母中斷經濟支助，甚至把孩子鎖在家裡。

梁莉姿形容，美國有部浪漫的老電影「往日情懷」（The Way We Were），當時香港很多人討論。劇中男女面臨衝突，因不同政治背景要如何延續關係，但在政治氣候變遷下，兩人無緣分開。港人那時在片中找到了共鳴，因為人們當時都在尋找夥伴。

「日常運動」的10篇短篇故事描寫大型政治運動裡的親情、友誼、盟友、工作等，充滿城市與時間的流動，當中有許多極為個人的孤獨感。

她說：香港人喜歡每天上班，無論遇到什麼問題、情況，港人還是會去上班，因為香港是資本的城市。當社會運動發生在極度資本主義的城市中，人們區分上班日與周末，周末上街參加緊張的示威遊行，損毀公共物品，但到下午6點就結束回家。

「周一至周五上班，有些人上班還得修復2天前被損毀的公司設備，在那時是極怪異的情況。」梁莉姿回憶。

布朗．馬歇爾詢問梁莉姿對當前美國與香港的看法，她認為完全不同，小說英文版在美國可以出版。「這本書沒有在香港出版，但在台灣出版後可賣回香港。香港讀者群的反應蠻不錯的，因為當時想寫的不是政權打壓反對者，而是一群相同立場的人在這期間的關係及如何看待事情的發生。我的朋友、陌生讀者都有看。」

「他們覺得有人願意把他們的傷口挑開。處理傷口先要敞開，讓陽光透進。」

梁莉姿在紐約期間將在獨立書店Yellow Peril Books與HOM Cafe & Wine與讀者交流，也將前往紐約市立大學杭特學院（Hunter College）及丹佛大學（University of Denver）進行文學講座。