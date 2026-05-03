加快美軍AI轉型 五角大廈與輝達等8公司達協議

五角大廈一日宣布，已和Google及輝達等八家科技公司達成協議，在該部機密的電腦網絡上使用這些公司的人工智慧（ＡＩ），讓美國軍方藉由ＡＩ驅動的能力來協助他們打仗。

五角大廈聲明，上述協議將加速美軍朝以ＡＩ為優先的戰力轉型，並加強戰鬥人員在各項作戰領域維持決策優勢的能力。

這八家公司還有美國科技富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）、OpenAI、ＡＩ公司Reflection、微軟、亞馬遜網路服務公司及甲骨文。

該聲明將ＡＩ公司Anthropic排除在外，該公司與五角大廈在美軍使用ＡＩ工具的規範上存在爭議。五角大廈今年已將該公司列為「供應鏈風險」，禁止五角大廈及其承包商使用其技術。

不過，美國國防部次長麥克表示，Anthropic旗下威力強大的ＡＩ模型Mythos將予以另外處理。麥克接受美國財經媒體ＣＮＢＣ訪問時提到，Mythos的部分已不是單純由五角大廈處理，而是升高至整個聯邦政府層級的國安問題，「我們必須確保（美國政府的）網路防護已獲強化，而Mythos又特別擅於找出且修補資安漏洞」。