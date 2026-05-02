【即時短評】川普三招再教育 逼歐洲重新站隊

川普第二任上台一年多，已經在駐軍、關稅與地緣談判上三度對歐洲亮出底牌，顯示他對「跨大西洋關係」的想像，越來越接近「價碼談判」，而非「戰略夥伴」，符合川普以交易為基礎的國際秩序觀。美國與歐盟的關係，正從「價值同盟」快速滑向「交易式對抗」。

川普的第一招是「駐軍掛鉤政治」。因為德國總理梅爾茨公開批評美國對伊朗戰爭「無方」，甚至說伊朗正「羞辱」美國，川普在社群上反嗆「不知道自己在說什麼」，隨即啟動自德國撤軍5000人的程序。這批兵力約等於一個陸軍旅，雖不致動搖歐洲整體安全架構，但足以讓德國感覺到「美國的保護不是白送的」。對德國與歐盟來說，這是一次心理震盪：美國開始把「安全承諾」與「對美言論」直接掛鉤，讓盟國意識到，在華府眼裡，「安全」已是一種可交易的資源。

第二招則是「關稅報復」。美歐在去年夏天達成協議，將歐盟汽車與零件的關稅上限維持在 15%，以避免全面貿易戰。但川普在5月1日宣布，隔週起將對歐盟汽車與卡車進口稅拉高至 25%，並聲稱是因為歐盟「未遵守先前協議」，卻沒有進一步說明細節。由於德國在歐盟汽車出口中占最大份額，這項措施無疑是對德國的精準打擊，同時也向歐盟釋出一個明確訊號：在經濟與安全兩個層面，美國都握有可對歐洲「施壓」的籌碼。

第三招是「戰略重心再調整」。五角大廈表示，撤離的5000名駐德美軍將被重新分配到西半球與印太地區，而不是在歐洲內部「搬來搬去」。此舉意味，美國對歐洲縮而不撤。川普在對歐盟施壓之餘，同步把資源向印太與美洲方向移動，一方面在歐洲展示「可以減少存在」，一方面在亞洲強化對中國的軍事與經濟壓力，形成「雙線圍堵＋雙線施壓」的格局。

對歐盟而言，這套動作既震驚也不意外。一方面，歐盟在外交上保留「所有選項」，並由歐洲議會貿易委員會主席等人士公開批評美國「威脅不可接受」；另一方面，歐盟至今尚未提出具體、大規模的反制方案，顯示內部仍在戰略與民意兩難之間搖擺。歐洲社會不願輕易與美國爆發全面關稅戰，卻又不願在安全與產業政策上完全屈服於華府邏輯，這種在依賴與反對之間搖擺的狀態，正是川普最擅長操弄的談判局面。

長遠來看，川普這一系列頻頻出招，不只是對德國的個案報復，而是對整個歐洲「再教育」的過程：在新的華府視角中，歐盟不再是「安全與價值的夥伴」，而是「需要被牽制、被打折、被重新議價的對象」。歐洲若想不再被動應對，除了加速擴軍、推進歐洲防衛聯盟外，也必須在經貿上準備更系統性的反制手段，才能避免在「安全與市場」兩個層面同時被美國鎖死吃定。