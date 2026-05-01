美國防部：Anthropic仍構成風險 但該公司Mythos模型另當別論

美國國防部技術長邁克爾（Emil Michael）5月1日表示，人工智慧（AI）巨頭Anthropic仍構成供應鏈風險，但該公司旗下威力強大的AI模型Mythos，要另行處理。這項說法顯示，Mythos使國防部將Anthropic排除在外的努力，變得更為複雜。

邁克爾接受CNBC訪問時表示，Mythos這個議題，已經不是單純由國防部處理，而是升高到整個政府層級的國安問題，可說是另一個國安時刻，「我們必須確保網路防護已強化，而這個模型又特別擅於找出並修補資安漏洞」。

美國國防部與Anthropic未能就模型使用方式達成共識，隨後將其列為供應鏈風險，認定相關技術可能威脅國安。

因此，國防承包商與軍方合作時，必須證明未使用Anthropic的Claude模型；但Anthropic已於3月對川普政府提告，試圖推翻五角大廈的封殺決定。目前仍不清楚，國防部若轉而使用其Mythos模型，是否會與該認定產生衝突。

邁克爾表示，國防部仍打算為AI技術設下使用規範，但相關條件可與各家公司逐一協商。

國防部同日宣布，已與七家AI業者簽署協議，將在該部門的機密網路中部署其技術，供「合法作業用途」使用。這些公司包括Google、OpenAI、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（AWS）、SpaceX，以及開發開源權重模型的新創業者Reflection。