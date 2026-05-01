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五角大廈與7家AI公司達協議 擴大軍方合作廠商多樣性
美國戰爭部今天表示，已與輝達（NVIDIA）等7家領先的人工智慧（AI）公司達成協議，將在機密網路中部署這些業者的先進技術。此舉顯示軍方擴大AI合作廠商的多樣性。
路透社報導，五角大廈在聲明中表示：「這些協議將加速美軍朝向『人工智慧（AI）為優先』的戰力轉型，並強化作戰人員在各項作戰領域維持決策優勢的能力。」
這7家公司分別為輝達、美國太空探索科技公司（ SpaceX）、人工智慧新創公司OpenAI、谷歌（Google）、人工智慧公司Reflection、微軟公司（Microsoft）、亞馬遜網路服務公司（Amazon WebServices）。
五角大廈的聲明中特別將AI新創公司Anthropic排除在外，Anthropic與五角大廈在軍方使用AI工具的規範上存有爭議。
五角大廈今年稍早將Anthropic列為「供應鏈風險」，禁止戰爭部及其承包商使用該公司的技術。
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