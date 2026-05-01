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遇多次暗殺未遂卻不穿防彈衣 川普：擔心看起來變胖
美國總統川普曾多次遭遇暗殺未遂事件，但他對穿著防彈背心興趣缺缺。川普今天表示，這是因為擔心穿防彈衣會讓自己看起來變胖。
美國媒體報導，現年79歲的川普（Donald Trump）4月25日在華府出席白宮記者協會年度晚宴時遭遇最近一起暗殺未遂事件，事後當局正考慮讓總統穿上防彈衣。
法新社報導，川普在被問及是否討論過穿防彈背心時，他告訴記者「我不知道自己能不能接受看起來重20磅的模樣」。
川普2年內已歷經3次疑似暗殺未遂事件，最嚴重一次發生在2024年賓州巴特勒（Butler）選舉造勢活動上，當時川普耳朵遭到槍手子彈擦傷，1名觀眾不幸身亡。
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