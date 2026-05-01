摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 還狠嗆「不跟我上床就毀了你」

摩根大通一名女性高階主管遭控長期性騷擾並性侵男下屬，甚至涉及下藥、種族辱罵與職涯威脅。原告指稱，他拒絕後仍持續遭施壓，通報後反遭公司報復並強制停職。此案顛覆職場性騷擾常見的敘事模式，曝光後即引發關注。

每日郵報4月29日報導，該訴狀4月27日以無名氏（John Doe）名義向紐約州最高法院提出。原告表示隱匿身分，是為了在遭受威脅後保護自己與家人。被告為摩根大通槓桿融資部門執行董事哈迪尼（Lorna Hajdini），現年37歲。

原告為亞裔，2024年3月以資深副總身分加入團隊。他稱哈迪尼不久後就開始不當行為。5月初，她先在原告辦公桌旁故意讓筆掉落地面，彎腰撿起時以身體磨蹭他的腿部，並用手捏他的腿肚。5月下旬，哈迪尼邀原告外出喝酒，但他拒絕。據稱她回應說：「如果你不快跟我上床，我會毀了你…記住，你他X的歸我管。」

訴狀稱哈迪尼曾兩度在辦公室向原告提出口交要求，其中一次對他說：「要不要給這個棕色男孩一個生日口交？我可愛的小棕色男孩。」

同年夏天，哈迪尼出現在原告當時居住的一處公寓，且事先知道他會在場。在屋內，哈迪尼據稱提出性接觸要求，但遭他拒絕，並明確表示自己沒興趣。根據訴狀，她對他說：「你到底想不想在年底升遷？你還想不想在摩根大通有未來？事情就這麼簡單，我不懂你為什麼要抗拒。」

訴狀指出，哈迪尼隨後脫下上衣，並以種族歧視言語辱罵原告的亞裔妻子，並強行脫下原告的褲子試圖口交。根據訴狀，他持續抗拒並開始哭泣。據稱，哈迪尼隨後斥責他沒勃起。

此外，哈迪尼曾承認在部分接觸前，以「迷姦藥」及壯陽藥物對他下藥，使他失去反抗能力以進行性行為。

原告於去年5月向公司提出書面申訴，指控種族與性別歧視及長期性虐待。他表示，一周後公司即對他採取報復措施，包括斥責、停用系統權限並強制休假，且相關決定與申訴內容有關。訴狀並稱，期間原告接獲多通匿名威脅電話，內容涉及種族歧視與恐嚇，甚至有人威脅向美國移民及海關執法局檢舉他的家人。

摩根大通強烈否認所有指控，強調人資和內部律師進行徹底的調查，多名員工配合，但原告拒絕參與，也拒絕提供支持指控的關鍵事實。更重要的是，原告並不直接隸屬於哈迪尼，兩人只是槓桿融資團隊的同事，哈迪尼無權決定原告的升遷或獎金。

紐約郵報跟進報導指出，這份訴狀現已撤回，原因是要進行「修正」。該報也揭露原告身分，為現年35歲的拉納（Rana），同事形容他「社交能力欠佳」，但「能力符合銀行的要求」。

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