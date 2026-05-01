加州油價衝上6美元 逼近選舉恐成政治引爆點

為紀念美國66號公路100週年而上路的駕駛們，今天在加州正面臨每加侖6美元的汽油價格；這是兩年來的最高價，而隨著州長初選逼近，此事正醞釀成一個政治引爆點。

路透社報導，美伊戰爭對全球石油供應造成有史以來最嚴重的干擾，推升全球油價，並對美國人口最多、路上車輛也最多的加州造成特別嚴重的打擊。

由於嚴格的排放標準、高額稅收以及對進口石油的依賴，這個「黃金之州」的油價向來也是全國最高的地區之一。

在距離加州州長初選僅剩一個多月的時間點，候選人們本週在一場辯論中，就加州全國最高的每加侖0.61美元汽油稅是否應取消而展開激烈交鋒。

在全國層面，高油價幾乎肯定會成為11月國會期中選舉前的一個主要政治議題，屆時總統川普所屬的共和黨將面臨保住控制權的苦戰。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）4月的民調，3/4的美國人認為川普政府對近期的油價上漲負有責任，而大多數人預期未來一年油價還會進一步惡化。

根據GasBuddy數據，加州今天的平均油價達到每加侖6.01美元，為全國最高，也是加州駕駛自2023年10月以來必須支付的最高價格。與此同時，美國全國平均油價攀升至每加侖4.34美元，創下2022年7月以來新高。

燃料價格的飆升已對美國消費者造成壓力，並在3月份促成了近3年來最大的年度通膨增幅。

分析師預計，隨著伊朗衝突延伸至美國夏季旅遊旺季，這樣的痛苦將會加劇。美國的夏季旅遊旺季通常從5月底的美國國殤日開始，持續到9月的勞動節。