快訊

國民黨為翻轉屏東 高層令藍委下周送周典論條款出委

夫妻8年緣盡！三立美女主播無預警宣布離婚 尪疑涉違法

聽新聞
0:00 / 0:00

AIT前處長酈英傑：勿單看台灣風險 創新、民主與文化獨特珍貴

中央社／ 舊金山30日專電
AIT前處長酈英傑。聯合報系資料照片／記者陳熙文攝影
AIT前處長酈英傑。聯合報系資料照片／記者陳熙文攝影

近年來，台灣因半導體議題在美國社會能見度提升。AIT前處長酈英傑今天在史丹佛大學演說中指出，台灣不只是「矽盾」；台灣的成功源自創新精神、民主韌性與文化活力，這樣的組合使台灣獨特而珍貴。

酈英傑呼籲外界打破對台灣可能的固有框架，表示台灣不應被形容成「有待解決的問題」；雖然風險是真實的，但若單從風險角度來看台灣，會忽略更關鍵的故事。

酈英傑認為，台灣是一個值得讚揚、值得珍惜的成功故事；它將創新、民主與文化結合、彼此相互強化，過去是這樣，「未來也會是如此」。

酈英傑也指出，台灣不僅僅是複製矽谷的成功模式，而是嘗試將矽谷的運作邏輯調整，並應用到台灣獨特的環境與條件之中。這反映出當時決策者的一種創新思維。

他也引用紐約時報（New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的話指出，台灣很幸運，因為沒有太多天然資源，因此不得不專注於磨練人民的技能，結果證明這是世界上最寶貴的資源，「美國也從他們（台灣人才）的才華中獲益甚多」。

酈英傑說，美國能打造先進半導體晶圓廠；但要讓它運作起來，仍需要台灣工程師。

酈英傑曾3度駐台，2021年卸任美國在台協會（AIT）處長、返回美國，2024年開始在母校楊百翰大學授課，他今天表示現在仍投入許多心力研究台灣。

他以自己三度赴台的經驗作為見證，強調台灣最大的優勢之一就是社會的「適應能力」，而民主正是這種適應能力的核心要素。

酈英傑說，多年來，美國經常把台灣稱為安全夥伴或經濟夥伴；如今，美國也體認到，台灣是一個具有戰略意義的民主夥伴。在一個日益受到威權擴張影響的區域中，台灣是一個鮮明的例證，「證明一個華語民主政體不僅能生存，更能蓬勃發展」。

談到文化，他指出，台灣的文化應該被視為一項重要的戰略資產。酈英傑說，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時的表現，體現了能力文化（culture ofcompetence）和慷慨文化（culture of generosity）。 當時他也在台灣。

他今天受邀在史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）底下「台灣計畫」研究單位演說，同場還有YouTube創辦人陳士駿、台灣導演鄒時擎等跨領域人士，呈現出台灣在安全議題之外更多元的面貌。

酈英傑強調，台灣向世界證明，一個規模相對較小的社會，也能透過其創新能力、民主韌性、文化自信，對全球產生遠超其規模的影響力。

美國 AIT 酈英傑

延伸閱讀

歡慶紐文35周年 「台灣上奅」在美推廣台灣文化

台積電之外的台灣下一步 台灣學聯率考察團直擊亞利桑那「四城系統」

2026歐洲台灣文化年 串聯人權、藝文展現文化多樣面

川習會「菜單」焦慮 台灣外交官大白話

相關新聞

加州油價衝上6美元 逼近選舉恐成政治引爆點

為紀念美國66號公路100週年而上路的駕駛們，今天在加州正面臨每加侖6美元的汽油價格；這是兩年來的最高價，而隨著州長初選...

AIT前處長酈英傑：勿單看台灣風險 創新、民主與文化獨特珍貴

近年來，台灣因半導體議題在美國社會能見度提升。AIT前處長酈英傑今天在史丹佛大學演說中指出，台灣不只是「矽盾」；台灣的成...

台海開戰美軍彈藥恐數周見底！川普喊擴產未到位 赫塞斯嗆國會討預算

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷宣稱，已與國防企業達成初步協議，將擴大愛國者防空系統、戰斧巡弋飛彈等關鍵武器產量，以應對未來可能與中國、俄羅斯或北韓的衝突。然而問題在於，美國政府至今仍未取得相關

川普特工配槍被熱議「瞄準鏡竟中國製？」美網民坐不住了

4月25日白宮記協晚宴槍擊案引發國際震驚，一張現場照片近日也在海內外網站炸了鍋：當時保護美國總統川普的特工，疑似用了中國製造的Holosun瞄準鏡。這讓許多美國網民無法淡定了，紛紛在社交平台上驚呼，稱

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨

最高院助力 強生籲共和黨主政州 期中選舉前重畫選區

聯邦最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)，眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。