AIT前處長酈英傑：勿單看台灣風險 創新、民主與文化獨特珍貴

近年來，台灣因半導體議題在美國社會能見度提升。AIT前處長酈英傑今天在史丹佛大學演說中指出，台灣不只是「矽盾」；台灣的成功源自創新精神、民主韌性與文化活力，這樣的組合使台灣獨特而珍貴。

酈英傑呼籲外界打破對台灣可能的固有框架，表示台灣不應被形容成「有待解決的問題」；雖然風險是真實的，但若單從風險角度來看台灣，會忽略更關鍵的故事。

酈英傑認為，台灣是一個值得讚揚、值得珍惜的成功故事；它將創新、民主與文化結合、彼此相互強化，過去是這樣，「未來也會是如此」。

酈英傑也指出，台灣不僅僅是複製矽谷的成功模式，而是嘗試將矽谷的運作邏輯調整，並應用到台灣獨特的環境與條件之中。這反映出當時決策者的一種創新思維。

他也引用紐約時報（New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的話指出，台灣很幸運，因為沒有太多天然資源，因此不得不專注於磨練人民的技能，結果證明這是世界上最寶貴的資源，「美國也從他們（台灣人才）的才華中獲益甚多」。

酈英傑說，美國能打造先進半導體晶圓廠；但要讓它運作起來，仍需要台灣工程師。

酈英傑曾3度駐台，2021年卸任美國在台協會（AIT）處長、返回美國，2024年開始在母校楊百翰大學授課，他今天表示現在仍投入許多心力研究台灣。

他以自己三度赴台的經驗作為見證，強調台灣最大的優勢之一就是社會的「適應能力」，而民主正是這種適應能力的核心要素。

酈英傑說，多年來，美國經常把台灣稱為安全夥伴或經濟夥伴；如今，美國也體認到，台灣是一個具有戰略意義的民主夥伴。在一個日益受到威權擴張影響的區域中，台灣是一個鮮明的例證，「證明一個華語民主政體不僅能生存，更能蓬勃發展」。

談到文化，他指出，台灣的文化應該被視為一項重要的戰略資產。酈英傑說，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時的表現，體現了能力文化（culture ofcompetence）和慷慨文化（culture of generosity）。 當時他也在台灣。

他今天受邀在史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）底下「台灣計畫」研究單位演說，同場還有YouTube創辦人陳士駿、台灣導演鄒時擎等跨領域人士，呈現出台灣在安全議題之外更多元的面貌。

酈英傑強調，台灣向世界證明，一個規模相對較小的社會，也能透過其創新能力、民主韌性、文化自信，對全球產生遠超其規模的影響力。