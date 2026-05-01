參院聽證會 參議員批赫塞斯：危險誇大對伊戰爭勝利

參議院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)4月30日在參院聽證會上說，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對於美國在伊朗取得軍事勝利「危言聳聽誇大其詞」(dangerously exaggerated)，沒有向川普總統稟報真實的戰爭狀況。

李德在五角大廈1.45兆預算聽證會上對赫塞斯說，現在根本遠遠稱不上勝利，油價節節高升之際，美國公民被迫為一場並不支持的戰爭承擔成本。

李德對赫塞斯指出：「美國家庭現正為了一場並不想參與、毫無利益可言的戰爭承擔代價，然而，赫塞斯部長，您卻自一個月前就宣布勝利。」

美伊戰爭開打八周之後如今陷入僵局，德黑蘭當局封鎖具有高度戰略價值的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。

赫塞斯在聽證會進行開場陳述時，現場因為抗議人士闖入而中斷。會議恢復後，李德發言說，川普在缺乏「一貫策略」的情況下開戰，卻拒絕向美國人民說明，也不願諮詢國會。

李德說，現役美軍在伊朗戰爭中傷亡，赫塞斯卻沒向川普提供重要資訊或建議，只顧著追求個人目標。李德說：「部長先生，您的論述問題出在危言聳聽誇大其詞。」

赫塞斯發言時說：「我們目前面對的最大對手，就是民主黨國會議員及某些共和黨人魯莽唱反調及酸言酸語。」

赫塞斯也說，中東停火協議讓60天的戰爭權力法律期限暫停。他說，美伊達成停火，因此美軍可以在沒有國會授權的情況下，無限期與伊朗保持戰爭狀態。

民主黨參議員則說，法律規定白宮必須1日開始撤軍，或為這場已持續兩個月的軍事衝突尋求國會批准。維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)警告說，這是非常重要的法律問題，「我們有嚴肅的違憲擔憂」。

1973年「戰爭權力決議」(War Powers Resolution)規定政府開戰48小時要諮詢國會，並在60天內撤軍，除非國會授權繼續行動。

赫塞斯拒絕說明政府是否會尋求國會議員的同意，並將相關問題交由白宮回應。

白宮在一份聲明中表示，政府正就60天期限與國會進行「積極對話」，並警告不要有議員試圖「透過僭越三軍統帥的權力來謀取政治利益」。