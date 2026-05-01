快訊

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

收容所「最資深浪汪」等了831天有家了 領養人還打包隔壁鄰居：牠們是朋友！

聽新聞
0:00 / 0:00

參院聽證會 參議員批赫塞斯：危險誇大對伊戰爭勝利

世界日報／ 綜合報導
赫塞斯4月30日在參院聽證會上表示，因為美伊達成停火協議，所以國會的倒數計時也暫停。民主黨參議員批他誇大了對伊戰爭的戰果。（美聯社）
赫塞斯4月30日在參院聽證會上表示，因為美伊達成停火協議，所以國會的倒數計時也暫停。民主黨參議員批他誇大了對伊戰爭的戰果。（美聯社）

參議院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)4月30日在參院聽證會上說，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對於美國在伊朗取得軍事勝利「危言聳聽誇大其詞」(dangerously exaggerated)，沒有向川普總統稟報真實的戰爭狀況。

李德在五角大廈1.45兆預算聽證會上對赫塞斯說，現在根本遠遠稱不上勝利，油價節節高升之際，美國公民被迫為一場並不支持的戰爭承擔成本。

李德對赫塞斯指出：「美國家庭現正為了一場並不想參與、毫無利益可言的戰爭承擔代價，然而，赫塞斯部長，您卻自一個月前就宣布勝利。」

美伊戰爭開打八周之後如今陷入僵局，德黑蘭當局封鎖具有高度戰略價值的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。

赫塞斯在聽證會進行開場陳述時，現場因為抗議人士闖入而中斷。會議恢復後，李德發言說，川普在缺乏「一貫策略」的情況下開戰，卻拒絕向美國人民說明，也不願諮詢國會。

李德說，現役美軍在伊朗戰爭中傷亡，赫塞斯卻沒向川普提供重要資訊或建議，只顧著追求個人目標。李德說：「部長先生，您的論述問題出在危言聳聽誇大其詞。」

赫塞斯發言時說：「我們目前面對的最大對手，就是民主黨國會議員及某些共和黨人魯莽唱反調及酸言酸語。」

赫塞斯也說，中東停火協議讓60天的戰爭權力法律期限暫停。他說，美伊達成停火，因此美軍可以在沒有國會授權的情況下，無限期與伊朗保持戰爭狀態。

民主黨參議員則說，法律規定白宮必須1日開始撤軍，或為這場已持續兩個月的軍事衝突尋求國會批准。維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)警告說，這是非常重要的法律問題，「我們有嚴肅的違憲擔憂」。

1973年「戰爭權力決議」(War Powers Resolution)規定政府開戰48小時要諮詢國會，並在60天內撤軍，除非國會授權繼續行動。

赫塞斯拒絕說明政府是否會尋求國會議員的同意，並將相關問題交由白宮回應。

白宮在一份聲明中表示，政府正就60天期限與國會進行「積極對話」，並警告不要有議員試圖「透過僭越三軍統帥的權力來謀取政治利益」。

參議員李德批評赫塞斯誇大了美國對伊朗戰爭的戰果，人民卻要忍受油價高漲的苦果。（路透）
參議員李德批評赫塞斯誇大了美國對伊朗戰爭的戰果，人民卻要忍受油價高漲的苦果。（路透）

延伸閱讀

眾院聽證會 國防部長揭露伊戰已耗250億元 民主黨轟代價高

60天倒數能喊停？川普對伊朗用兵5/1到期 防長新解「停火即暫停」

赫塞斯否認美陷中東泥淖 國會作證火藥味濃

川普對伊朗用兵將在這天到期 四種情況一次看

相關新聞

台海開戰美軍彈藥恐數周見底！川普喊擴產未到位 赫塞斯嗆國會討預算

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷宣稱，已與國防企業達成初步協議，將擴大愛國者防空系統、戰斧巡弋飛彈等關鍵武器產量，以應對未來可能與中國、俄羅斯或北韓的衝突。然而問題在於，美國政府至今仍未取得相關

川普特工配槍被熱議「瞄準鏡竟中國製？」美網民坐不住了

4月25日白宮記協晚宴槍擊案引發國際震驚，一張現場照片近日也在海內外網站炸了鍋：當時保護美國總統川普的特工，疑似用了中國製造的Holosun瞄準鏡。這讓許多美國網民無法淡定了，紛紛在社交平台上驚呼，稱

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨

最高院助力 強生籲共和黨主政州 期中選舉前重畫選區

聯邦最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)，眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升

川普簽署 經費解凍 國安部結束創紀錄停擺

國會眾院經過數星期拖延後，4月30日通過參院早在3月即已通過的兩黨法案，為國土安全部(DHS)提供除了移民執法部門之外的運作資金，川普總統亦迅即簽署成法，結束了11個星期、歷來時間最長的政府部門停擺。

參院聽證會 參議員批赫塞斯：危險誇大對伊戰爭勝利

參議院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)4月30日在參院聽證會上說，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對於美國在伊朗取得軍事勝利「危言聳聽誇大其詞」(dangerously e

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。