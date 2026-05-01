美國債超越GDP 占比達100.2% 聯邦七分之一支出是付利息

4月30日公布的數據顯示，截至3月31日，美國國債為31.265兆元，而上一財年國內生產毛額(GDP)為31.216兆元；代表美國國債占GDP比率已達100.2%，債務大於GDP。國會預算辦公室 (CBO) 預測，該比率未來很可能繼續攀升，本財年(9月30日截止)可能達到100.6%，2030年估將超過1946年創下的106.1%歷史紀錄。

債務對GDP占比，是經濟學家衡量國債對經濟影響程度的首要指標；比重愈高，債務愈會消耗原本可以更有效運用至其他方面的資源。

華爾街日報報導，上一財年債務占GDP比率為99.5%。儘管單就債務總額而言，百分比正式跨入三位數的里程碑意義不大，卻仍是美國財政壓力持續數十年的明確象徵。兩黨議員都對此表示擔憂，只是他們仍優先考慮減稅和增加支出，因為這些措施更能帶來明顯的短期政治利益。

政府每收到1元的收入，就支出1.33元，而今年的預算赤字預計將達到1.9兆元。隨著債務增長，政府對利率的敏感度會更加提高。目前，聯邦政府支出有七分之一用於支付利息。據國會預算辦公室估計，利率每上升0.1個百分點，將在未來10年內造成3790億元的損失。

長此以往，美國負債比率將接近法國、義大利、希臘和日本的水平，這些國家都已因此面臨不同程度的經濟壓力。不過，由於美國掌控世界儲備貨幣，美國國債在投資人眼中具避險資產地位，美國借貸空間仍比這些國家更大。但緩衝仍然有限。

經濟學家警告，長遠來看，聯邦債務增加將推高包括房貸、車貸利率和信用卡利率，並且因為吸走資本而削弱民間投資。部分經濟學家認為，國家債務更高，將迫使央行維持低利率，甚至在極端情況下印鈔票還債，進而導致更高的通膨。

根據國會預算辦公室預測，美國國債到2036年將占GDP的120%；2056年將達175%。美國這幾年若要努力將國債占GDP比重維持在100%左右，勢必要採取可能不受歡迎的重大政策。