川普簽署 經費解凍 國安部結束創紀錄停擺

國會眾院經過數星期拖延後，4月30日通過參院早在3月即已通過的兩黨法案，為國土安全部(DHS)提供除了移民執法部門之外的運作資金，川普總統亦迅即簽署成法，結束了11個星期、歷來時間最長的政府部門停擺。

綜合美聯社等報導，在白宮及國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)警告，川普先前撥出用於DHS各部門員工薪資的應急經費即將用完之後，眾院30日以口頭表決方式，迅速通過法案並交川普簽署，這場僵局遂告結束。

該法案是由眾院撥款委員會資深民主黨眾議員狄拉洛(Rosa DeLauro) 2月時提出，但眾院大部分共和黨人拒絕接受，議長強生(Mike Johnson)更形容法案是個「笑話」。現在獲得通過，狄拉洛表示「早就該這樣了」。

根據法案，聯邦急難管理局(FEMA)、海岸防衛隊(Coast Guard)、運輸安全局(TSA)及特勤局(Secret Service)等機構的經費撥付將恢復正常。至於兩黨激烈爭議的移民暨海關執法局 (ICE) 及邊境巡邏隊經費，並未納入法案內。

這場僵局始於民主黨拒絕支持移民執法經費，除非對移民執法人員的行動設下新的限制。但共和黨拒絕這些要求，堅持在不附加新條件的情況下，全面為DHS各部門提供經費。

為了打破僵局，參眾兩院的共和黨領袖決定自行解決移民執法資金問題，計畫透過預算協調程序，能夠繞過民主黨人為ICE和邊境巡邏隊爭取數以百億元經費。

強生承認不得不透過預算程序確保移民資金最終能夠到位，「不會有民主黨任何瘋狂阻撓」。

但並非所有共和黨人都感到滿意，德州眾議員羅伊(Chip Roy)在表決前表示，將移民相關資金單獨處理，是對ICE及邊境巡邏隊工作人員的冒犯。

另一方面，眾院29日以215：211票通過一項預算決議，在川普本屆總統任期剩餘期間 (至2029年1月) 撥出700億元，用於移民執法與遣返行動，決議通過後現正起草撥款法案。川普曾表示希望該法案能在6月1日前送達他的辦公桌。