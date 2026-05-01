快訊

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

收容所「最資深浪汪」等了831天有家了 領養人還打包隔壁鄰居：牠們是朋友！

聽新聞
0:00 / 0:00

路州重畫國會選區 州長暫停議員初選 民主黨州參議員轟：操縱制度

世界日報／ 綜合報導
共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。(美聯社)
共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。(美聯社)

最高法院29日裁定路易斯安納州選區畫分過度依賴種族考量，導致州內出現第二個非洲裔選民居多數的國會選區，構成種族歧視。共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行的初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。

知情人士說，蘭德里29日已向角逐共和黨聯邦眾議員的參選人告知初選暫停消息。初選提早投票原訂5月2日開始。

蘭德里在行政命令中表示：「允許根據違憲的選區地圖進行選舉，將會破壞我們制度的完整性，並侵犯選民的權利。這項行政命令確保我們維護法治，同時讓州議會有時間通過一份公平且合法的國會選區地圖。」

由共和黨掌控的州務卿辦公室宣布選舉緊急狀態，使蘭德里的命令得以實施。該辦公室表示，將在提早投票地點張貼通知，告知民眾國會初選已被暫停。選票上的其他選舉將按原定計畫進行。

州長的命令將國會初選延後至7月15日，或由州議會另行決定的日期。該州由共和黨控制的參眾議會領袖表示，他們已準備在一個月後本次常會結束前，通過新的國會選區重畫方案，並重新設定選舉日期。

川普總統30日在一系列社群媒體貼文中，讚揚蘭德里迅速推動修訂該州的國會選區，並呼籲田納西州的共和黨人也採取類似行動，以回應最高法院的裁決。

目前路州在國會眾院由四名共和黨人與兩名民主黨人代表。若重新畫分選區，共和黨可能有機會在11月的期中選舉中至少再增加一個席次。

最高法院判決限制「投票權利法」(Voting Rights Act)第二條(Section 2)的選區畫分關鍵條款，可能導致美國南部所有非洲裔民主黨籍國會議員失去眾院席次。

報導指出，大多數州不太可能趕在期中選舉之前完成選區重畫，路州可能是少數例外。路州暫停選舉的決定遭到部分民主黨人譴責。

代表紐奧良地區的民主黨州參議員杜布雷西斯(Royce Duplessis)表示：「這將在選民之間造成大規模混亂，所有人都會受到影響。他們實際上是在比賽進行到一半時改變比賽規則，這是在操縱制度。」

共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。圖為路州選民在選舉中投票。(美聯社)
共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。圖為路州選民在選舉中投票。(美聯社)

延伸閱讀

裁決出爐後 路州州長將下令5月16日國會議員初選暫停

路州國會選區重畫遭最高院推翻 裁決結果有利共和黨選情

最高院推翻路州國會選區重畫 裁決有利共和黨

紐約州長誓改選區重畫程序 共和黨國會議員嗆「沒資格」

相關新聞

台海開戰美軍彈藥恐數周見底！川普喊擴產未到位 赫塞斯嗆國會討預算

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷宣稱，已與國防企業達成初步協議，將擴大愛國者防空系統、戰斧巡弋飛彈等關鍵武器產量，以應對未來可能與中國、俄羅斯或北韓的衝突。然而問題在於，美國政府至今仍未取得相關

川普特工配槍被熱議「瞄準鏡竟中國製？」美網民坐不住了

4月25日白宮記協晚宴槍擊案引發國際震驚，一張現場照片近日也在海內外網站炸了鍋：當時保護美國總統川普的特工，疑似用了中國製造的Holosun瞄準鏡。這讓許多美國網民無法淡定了，紛紛在社交平台上驚呼，稱

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨

最高院助力 強生籲共和黨主政州 期中選舉前重畫選區

聯邦最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)，眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升

川普簽署 經費解凍 國安部結束創紀錄停擺

國會眾院經過數星期拖延後，4月30日通過參院早在3月即已通過的兩黨法案，為國土安全部(DHS)提供除了移民執法部門之外的運作資金，川普總統亦迅即簽署成法，結束了11個星期、歷來時間最長的政府部門停擺。

參院聽證會 參議員批赫塞斯：危險誇大對伊戰爭勝利

參議院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)4月30日在參院聽證會上說，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對於美國在伊朗取得軍事勝利「危言聳聽誇大其詞」(dangerously e

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。