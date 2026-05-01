路州重畫國會選區 州長暫停議員初選 民主黨州參議員轟：操縱制度

最高法院29日裁定路易斯安納州選區畫分過度依賴種族考量，導致州內出現第二個非洲裔選民居多數的國會選區，構成種族歧視。共和黨籍路州州長蘭德里(Jeff Landry)30日宣布，原訂5月16日舉行的初選將暫停，以便讓州議會重新畫分國會選區地圖。

知情人士說，蘭德里29日已向角逐共和黨聯邦眾議員的參選人告知初選暫停消息。初選提早投票原訂5月2日開始。

蘭德里在行政命令中表示：「允許根據違憲的選區地圖進行選舉，將會破壞我們制度的完整性，並侵犯選民的權利。這項行政命令確保我們維護法治，同時讓州議會有時間通過一份公平且合法的國會選區地圖。」

由共和黨掌控的州務卿辦公室宣布選舉緊急狀態，使蘭德里的命令得以實施。該辦公室表示，將在提早投票地點張貼通知，告知民眾國會初選已被暫停。選票上的其他選舉將按原定計畫進行。

州長的命令將國會初選延後至7月15日，或由州議會另行決定的日期。該州由共和黨控制的參眾議會領袖表示，他們已準備在一個月後本次常會結束前，通過新的國會選區重畫方案，並重新設定選舉日期。

川普總統30日在一系列社群媒體貼文中，讚揚蘭德里迅速推動修訂該州的國會選區，並呼籲田納西州的共和黨人也採取類似行動，以回應最高法院的裁決。

目前路州在國會眾院由四名共和黨人與兩名民主黨人代表。若重新畫分選區，共和黨可能有機會在11月的期中選舉中至少再增加一個席次。

最高法院判決限制「投票權利法」(Voting Rights Act)第二條(Section 2)的選區畫分關鍵條款，可能導致美國南部所有非洲裔民主黨籍國會議員失去眾院席次。

報導指出，大多數州不太可能趕在期中選舉之前完成選區重畫，路州可能是少數例外。路州暫停選舉的決定遭到部分民主黨人譴責。

代表紐奧良地區的民主黨州參議員杜布雷西斯(Royce Duplessis)表示：「這將在選民之間造成大規模混亂，所有人都會受到影響。他們實際上是在比賽進行到一半時改變比賽規則，這是在操縱制度。」