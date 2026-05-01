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最高院助力 強生籲共和黨主政州 期中選舉前重畫選區

世界日報／ 綜合報導
眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升共和黨在眾院的席次優勢。(美聯社)
眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升共和黨在眾院的席次優勢。(美聯社)

聯邦最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)，眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升共和黨在眾院的席次優勢。

強生30日在國會山莊告訴記者：「我們想要合憲的選區畫分方案，所有重畫選區違憲的州，都要謹慎思考此問題，我認為他們應該在期中選舉前完成這項工作。」

華盛頓郵報報導，最高法院4月29日的裁決，打破數十年來依「投票權利法」保障少數族裔選民代表的選區畫分慣例。

強生在最高法院裁決公布隔天，隨即敦促共和黨主政的州，呼籲地方官員重新評估是否有足夠時間，在期中選舉前完成新選區地圖畫定，藉此鞏固共和黨對眾院的控制權。

強生的故鄉路易斯安納州，正是促成此案的地方；這項裁決改變了各州在畫分國會選區時考量種族的方式，而後者正是南方非裔選民過去數十年來選出民主黨眾議員的保障機制。

知情人士透露，路易斯安納州共和黨州長蘭德里(Jeff Landry)已叫停該州初選程序，以便重畫符合裁決結果的選區地圖，可能成為這波重畫潮中動作最快的州。

兩黨人士都認為，最高法院的裁決將讓許多親民主黨的少數族裔選區變得有利共和黨，且這類選區絕大多數位於南方，其版圖變化將影響期中選舉格局；喬治亞州、田納西州及南卡羅來納州等南方州面臨共和黨內部壓力，被要求在11月選舉前完成選區重畫工作。

分析人士指出，如果多個南方州同步啟動選區重畫程序，共和黨有望在此次期中選舉新增多個眾院席次，進一步鞏固共和黨在眾院的多數地位。

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