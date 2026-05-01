華郵：最高院限縮「投票權利法」裁決 或助共和黨贏2028眾院多數

華盛頓郵報分析，最高法院限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)的裁決，可望讓共和黨在2028年贏得聯邦眾院的多數席次；對於許多州來說，現在要為2026年期中選舉重新繪製選區地圖為時已晚，但最高法院裁決恐將導致非洲裔眾議員人數減少。民主黨喬治亞州聯邦眾議員畢夏普(Sanford D. Bishop Jr.)說：「我們拿到一手爛牌。」

畢夏普代表的喬州第二選區擁有大量非裔人口，最高法院裁決可能導致選區遭裁撤。

最高法院29日對「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)以六票對三票裁定，路州國會選區畫分過度依賴種族因素，因此出現第二個以非洲裔選民為多數的國會選區，違反憲法。

報導指出，最高法院的裁決為共和黨創造機會，得以根據黨派利益而拆分非洲裔、西語裔為多數的國會選區。展望2028年，共和黨在美國南部各州擁有更多機會重新畫分有利於自身的選區。他們可能會鎖定約十多個選區，分布於阿拉巴馬、喬治亞、路易斯安納、密蘇里、密西西比、南卡、田納西以及德州。

哈佛大學法學院教授史蒂法諾普洛(Nicholas Stephanopoulos)指出，最高法院裁決帶來翻天覆地的影響，國會結構可能產生南北戰爭以來不曾見過的改變。

他說：「我們很可能看到當代少數族裔國會代表權最大幅度的減少，甚至可能比美國重建時期(Reconstruction Era)結束時減少幅度更大。」

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計顯示，本屆任期開始時，參、眾兩院合計有66名非洲裔國會議員，是有史以來種族最多元化的國會。

最高法院裁決雖然受到民主黨方面譴責，卻獲得保守派讚賞。保守派人士說，裁決有助於確保公平，避免官員畫分選區界線時以種族為考量因素。

川普競選團隊政治部主任布萊爾(James Blair)在社群媒體發文寫道，最高法院讓「投票權利法」回歸初衷，也就是對於蓄意種族歧視做出保護。