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美公布晚宴槍手影片 川普否認特勤局誤傷自家人

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國司法部今天公布白宮記者協會晚宴槍擊案影片，顯示被控企圖暗殺總統川普的男子闖過飯店安檢並朝一名特勤局人員開槍。川普和局長雙雙否認這名受傷的人員是被自家人誤傷。

法新社和路透社報導，哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）在社群平台X上說，監視器畫面也顯示犯嫌艾倫（Cole Allen）在4月25日白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）槍擊案前一天，曾在華盛頓希爾頓飯店（WashingtonHilton Hotel）勘查現場狀況。

這段近6分鐘的影片由多段剪輯組成，包括一名男子來回經過走廊與健身房的畫面。

一段較為驚險的畫面顯示，男子手持疑似長槍衝過安檢站，闖過一群身穿制服的警察與穿西裝的探員。

皮洛表示，影片顯示「艾倫在白宮記者協會晚宴企圖刺殺總統時對一名美國特勤局人員開槍」，「目前沒有證據顯示這起槍擊是自家人誤擊所致」，並說影片已提供聯邦地區法院。

影片似乎顯示一名特勤局人員朝犯嫌方向開了3槍，不過警方曾強調艾倫並未中彈。

特勤局局長柯蘭（Sean Curran）今天在福斯新聞（Fox News）訪問中說，一名探員在犯嫌衝破安檢時遭近距離開槍，「我們的同仁英勇還擊」，還說這名探員開了5槍。

柯蘭表示犯嫌未被擊中，而是在撞到膝蓋後倒地，隨後在通往宴會廳的階梯上方附近被其他聯邦探員制伏。當時川普、第一夫人、高層官員及數百名賓客在宴會廳。

美國一名執法官員今天也告訴路透社，調查結果顯示這名特勤局人員並非遭自家人誤傷。

川普今天在橢圓形辦公室告訴媒體：「他們說不是誤擊，不是我們的人開的槍。」

川普被問到是否會穿防彈背心時似乎意願不高。他說：「我不確定自己能否接受看起來重20磅（約9公斤）。我想這是大家會考慮的事，但某種程度上大家不喜歡這麼做，因為感覺是在向壞人妥協。」

美國 白宮 槍擊

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