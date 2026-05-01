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川普特工配槍被熱議「瞄準鏡竟中國製？」美網民坐不住了

世界日報／ 北京1日電
白宮記者協會晚宴槍擊事件現場，美國特工拔槍戒備。有網民將其使用的紅點瞄準鏡與Holosun產品對比。 （取材自觀察者網／社交媒體截圖）
白宮記者協會晚宴槍擊事件現場，美國特工拔槍戒備。有網民將其使用的紅點瞄準鏡與Holosun產品對比。 （取材自觀察者網／社交媒體截圖）

4月25日白宮記協晚宴槍擊案引發國際震驚，一張現場照片近日也在海內外網站炸了鍋：當時保護美國總統川普的特工，疑似用了中國製造的Holosun瞄準鏡。這讓許多美國網民無法淡定了，紛紛在社交平台上驚呼，稱美國近年以國家安全為由禁止多項中國高科技相關設備，沒想到川普貼身維安特工還用中企設備，說明美國政府自己都不踐行他們宣揚的那一套。中國網民則諷美「嘴巴很硬，身體很誠實」，龐大的國安體系被一個中國瞄準鏡打敗了。

據觀察者網報導，這張近日在海外社交平台被大量轉傳的照片，據稱來自白宮記協晚宴事發現場，一名美國便衣女特工在川普被緊急護送離時拔槍戒備，她的格洛克手槍上疑似安裝了一款中國製造的Holosun品牌紅點瞄準鏡引發美國槍械圈和許多網民爭論。

香港英文媒體「南華早報」4月29日報導稱，這張照片迅速在美國槍械論壇中擴散。不少評論者認為照片中的女特工屬於美國特勤局，但部分美媒稱，照片中的團隊是美國陸軍刑事調查司令部（CID）行政保護局的特別探員。

美國射擊圈中的一些人過去一直認為中國製造的光學瞄準設備質量較差，但當外界發現負責保護總統的人可能正在使用Holosun產品後，這一話題在槍械擁有者群體中迅速升溫。

「南華早報」引述一名要求匿名的中國Holosun品牌經銷商表示，第一眼看上去，照片裡女特工所持格洛克手槍上的瞄準鏡「確實有點像（Holosun產品）」；在查看高清圖片後，他補充稱：「從外形輪廓來看，它非常像509T（Holosun瞄準鏡型號）」。

一名社交媒體用戶驚呼：「特勤局用的是Holosun？是我眼花了嗎？」，有用戶說：「我對Holosun沒意見，我自己就有好幾個」，這條評論很快獲得數百個點讚；但他同時表示：「不過我覺得特勤局使用中國電子設備還是有點奇怪。你會以為他們應該配備美國本土產品……」。另一名用戶回應說：「這幾乎說明政府自己並不踐行他們宣揚的那一套」。

還有評論者表示：「問題已經不再是價格，而是缺乏完整的供應鏈」，「在中國做這些事，字面意義上只需要走幾步路；而在美國，可能得飛十趟航班」。

Holosun在美國加州設有公司和銷售總部，面向執法、軍方及民用射擊市場銷售產品，官方宣傳強調「總部位於加州」以及「全球製造網絡」，但被槍械圈認為與中國關係密切。

話題在中國網路也引發討論，有網民說，曾經被嘲諷 「上不了檯面」 的中國造，如今站在了全球最頂級的安保場景，諷美國政府「嘴巴很硬，身體很誠實」；也有網民猜測是特工本人花錢選配，並非制式設備。

白宮記者協會晚宴槍擊事件現場。（美聯社）
白宮記者協會晚宴槍擊事件現場。（美聯社）

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