快訊

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包 最高現省1500元

高雄某旅館房門被開…女驚慌搬沙發自保 業者竟回：漂亮要有高安全意識

收容所「最資深浪汪」等了831天有家了 領養人還打包隔壁鄰居：牠們是朋友！

聽新聞
0:00 / 0:00

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

世界日報／ 綜合報導
一名活動參與者2021年舉著標語，聲援停止對亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)的仇恨。最新的調查顯示，每五名美國成年人中就有1人擔心華裔美國人對美國社會構成威脅。(美聯社檔案照)
一名活動參與者2021年舉著標語，聲援停止對亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)的仇恨。最新的調查顯示，每五名美國成年人中就有1人擔心華裔美國人對美國社會構成威脅。(美聯社檔案照)

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨聯邦移民政策收緊，又遭遇多元平等包容(DEI)計畫受挫，還有持續不斷的「美國人身分」質疑。其中針對華裔的敵意與國安偏見，已成為影響亞裔社群安全感的核心因素。

出生地定義 有認同斷層

這份由亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation，簡稱 TAAF)調查發現，美國社會對於「美國人」的定義存在深刻分歧。全美50%的受訪者認為，「在美國出生」是成為真正美國人的必要條件。然而，高達77%的AAPI群體強烈反對此定義。

相較於其他族群，亞裔更傾向於將美國人身分與「白人」或「基督徒」等標籤脫鉤。然而，即便亞裔積極推動更包容的歸屬感定義，主流社會卻常將其置於社會階梯的高層(模範少數裔)，這種表面上的尊崇，掩蓋了亞裔在日常生活中頻繁遭遇的排擠與孤立。

1/5美國人 視華裔為威脅

在地緣政治與貿易摩擦的背景下，華裔族群面臨著前所未有的負面觀感。報告指出，威脅論方面： 每五名美國成年人中就有1人(20%)擔心華裔美國人對美國社會構成威脅。

而這些偏見高度集中在「國家安全」與「就業市場競爭」。然而，研究同時發現，這群人的觀點並非不可改變，當民眾接觸到不同政治立場的辯論觀點時，對限制性政策的支持度會出現明顯波動。

國安與飯碗 兩大導火線

根據STAATUS指數深入分析，在對華裔表示擔憂的受訪者中，主要憂慮來源高度一致。數據顯示，這些擔憂主要源於國家安全，這是受訪者最常引用的理由，反映出地緣政治緊張局勢對美國本土族群關係的直接衝擊。再來就是就業市場競爭，許多受訪者擔心華裔群體在職場上的競爭力會影響其工作機會。

揭露資訊 有助化解仇恨

儘管約有20%的美國成年人將華裔視為威脅，但這份調查也釋放了一個重要信號，即這群人的觀點具備「可說服性」。報告指出，當受訪者同時接觸到來自政治光譜兩端 (保守派與自由派) 的論點後，他們對於針對亞裔或華裔制定的「限制性政策」支持度會發生顯著變化。這顯示出，透過更全面的公開討論與資訊揭露，能有效緩解因刻板印象或片面資訊所產生的敵意。

研究團隊強調，這20%的數據依然是個危險的警訊，因為它容易與歷史上的「他者化 (Othering)」心理接軌。當某個族群被貼上「國安威脅」的標籤時，往往會導致針對性的歧視甚至暴力。

這份報告最後呼籲，政策制定者與社群領導人應重視這份「可說服性」，透過教育與更透明的對話，破除國安與就業恐慌所帶來的族群隔閡，以防止偏見進一步侵蝕美國社會的多元與包容。

令人關注的是，這類觀點具有極強的「可動搖性」。研究顯示，當公眾同時接觸到不同政治立場的辯論框架時，對於撤銷中國留學生簽證等限制性政策的支持度會產生劇烈波動。這表明，大眾的敵意往往源於片面的資訊，而非根深蒂固的仇恨。

政策衝擊 44%亞裔焦慮

聯邦政策的變動(如移民執法與關稅)對亞裔社區產生了直接衝擊。調查顯示，亞裔比一般大眾更容易感受到聯邦政策帶來的傷害：

報告還顯示，44%的亞裔受訪者表示對現狀感到「憂慮」，這是所有族群中唯一一組「憂慮感」超越「希望感」(40%)的族群。

在多元、平等與包容(DEI)方面，亞裔也是所有族群中最堅定支持該計畫的一群，反映出他們對職場公平性的迫切渴望。

近半數 喊不出亞裔名人

儘管AAPI群體在影視、餐飲與數位科技領域有顯著貢獻，但「貢獻」與「認可」之間仍存在巨大落差。

首先是「認可真空」： 僅有7%的人認為亞裔對美國文化有巨大影響；近半數 (49%) 的人認為亞裔影響力微乎其微。再來就是「知名度斷層」： 仍有近半數美國人無法叫出任何一位亞裔名人的名字。

大眾交通上 騷擾重災區

疫情雖已過去，但針對亞裔的騷擾並未停止。過去一年，超過五分之一的亞裔曾因種族身分遭受辱罵或騷擾。調查特別點出，亞裔在「大眾運輸工具」與「網路空間」感到最不安全，這種持續性的焦慮已成為生活中的背景音。

亞裔歷史 公眾渴望了解

報告最後指出，雖然偏見存在，但美國社會對教育與互動持開放態度。目前有31%的美國人表示完全沒有接收過亞裔相關資訊，也有四分之一的人生活中沒有亞裔朋友。

然而，大眾普遍支持透過教育 (學習移民史與歷史事件) 與媒體消費來支持亞裔社群。此外，對於造訪華埠或小印度等族裔社區，美國人表示若能有更多「文化活動」、「地方商業推廣」與「平價優惠」，將能極大提高他們的參與意願。

2024年紐約亞裔社團與民眾參加慶祝亞太裔傳統月遊行。最新調查顯示，亞太裔處於焦慮的新現實中。(新華社檔案照)
2024年紐約亞裔社團與民眾參加慶祝亞太裔傳統月遊行。最新調查顯示，亞太裔處於焦慮的新現實中。(新華社檔案照)

延伸閱讀

對美國政治失望 近4成印度裔美國人曾考慮移民

在美出生未必是公民？ 學者：衝擊亞裔家庭

亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

MOCA慶亞裔月 重現王清福創造「華裔美國人」一詞故事

相關新聞

台海開戰美軍彈藥恐數周見底！川普喊擴產未到位 赫塞斯嗆國會討預算

美國總統川普與國防部長赫塞斯數月來不斷宣稱，已與國防企業達成初步協議，將擴大愛國者防空系統、戰斧巡弋飛彈等關鍵武器產量，以應對未來可能與中國、俄羅斯或北韓的衝突。然而問題在於，美國政府至今仍未取得相關

川普特工配槍被熱議「瞄準鏡竟中國製？」美網民坐不住了

4月25日白宮記協晚宴槍擊案引發國際震驚，一張現場照片近日也在海內外網站炸了鍋：當時保護美國總統川普的特工，疑似用了中國製造的Holosun瞄準鏡。這讓許多美國網民無法淡定了，紛紛在社交平台上驚呼，稱

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨

最高院助力 強生籲共和黨主政州 期中選舉前重畫選區

聯邦最高法院裁決限縮「投票權利法」(Voting Rights Act)，眾院議長強生(Mike Johnson)4月30日隨即呼籲各州把握時機，在11月期中選舉前迅速完成國會選區重畫，預料將顯著提升

川普簽署 經費解凍 國安部結束創紀錄停擺

國會眾院經過數星期拖延後，4月30日通過參院早在3月即已通過的兩黨法案，為國土安全部(DHS)提供除了移民執法部門之外的運作資金，川普總統亦迅即簽署成法，結束了11個星期、歷來時間最長的政府部門停擺。

參院聽證會 參議員批赫塞斯：危險誇大對伊戰爭勝利

參議院軍事委員會資深民主黨成員李德(Jack Reed)4月30日在參院聽證會上說，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對於美國在伊朗取得軍事勝利「危言聳聽誇大其詞」(dangerously e

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。