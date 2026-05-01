20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

2026年「美國亞裔社會追蹤指數」(STAATUS Index)報告5月1日公布，這份針對全美1778名成年人進行的第六年連續調查顯示，亞裔及太平洋島民(AAPI)正處於一個焦慮的新現實中，一方面面臨聯邦移民政策收緊，又遭遇多元平等包容(DEI)計畫受挫，還有持續不斷的「美國人身分」質疑。其中針對華裔的敵意與國安偏見，已成為影響亞裔社群安全感的核心因素。

出生地定義 有認同斷層

這份由亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation，簡稱 TAAF)調查發現，美國社會對於「美國人」的定義存在深刻分歧。全美50%的受訪者認為，「在美國出生」是成為真正美國人的必要條件。然而，高達77%的AAPI群體強烈反對此定義。

相較於其他族群，亞裔更傾向於將美國人身分與「白人」或「基督徒」等標籤脫鉤。然而，即便亞裔積極推動更包容的歸屬感定義，主流社會卻常將其置於社會階梯的高層(模範少數裔)，這種表面上的尊崇，掩蓋了亞裔在日常生活中頻繁遭遇的排擠與孤立。

1/5美國人 視華裔為威脅

在地緣政治與貿易摩擦的背景下，華裔族群面臨著前所未有的負面觀感。報告指出，威脅論方面： 每五名美國成年人中就有1人(20%)擔心華裔美國人對美國社會構成威脅。

而這些偏見高度集中在「國家安全」與「就業市場競爭」。然而，研究同時發現，這群人的觀點並非不可改變，當民眾接觸到不同政治立場的辯論觀點時，對限制性政策的支持度會出現明顯波動。

國安與飯碗 兩大導火線

根據STAATUS指數深入分析，在對華裔表示擔憂的受訪者中，主要憂慮來源高度一致。數據顯示，這些擔憂主要源於國家安全，這是受訪者最常引用的理由，反映出地緣政治緊張局勢對美國本土族群關係的直接衝擊。再來就是就業市場競爭，許多受訪者擔心華裔群體在職場上的競爭力會影響其工作機會。

揭露資訊 有助化解仇恨

儘管約有20%的美國成年人將華裔視為威脅，但這份調查也釋放了一個重要信號，即這群人的觀點具備「可說服性」。報告指出，當受訪者同時接觸到來自政治光譜兩端 (保守派與自由派) 的論點後，他們對於針對亞裔或華裔制定的「限制性政策」支持度會發生顯著變化。這顯示出，透過更全面的公開討論與資訊揭露，能有效緩解因刻板印象或片面資訊所產生的敵意。

研究團隊強調，這20%的數據依然是個危險的警訊，因為它容易與歷史上的「他者化 (Othering)」心理接軌。當某個族群被貼上「國安威脅」的標籤時，往往會導致針對性的歧視甚至暴力。

這份報告最後呼籲，政策制定者與社群領導人應重視這份「可說服性」，透過教育與更透明的對話，破除國安與就業恐慌所帶來的族群隔閡，以防止偏見進一步侵蝕美國社會的多元與包容。

令人關注的是，這類觀點具有極強的「可動搖性」。研究顯示，當公眾同時接觸到不同政治立場的辯論框架時，對於撤銷中國留學生簽證等限制性政策的支持度會產生劇烈波動。這表明，大眾的敵意往往源於片面的資訊，而非根深蒂固的仇恨。

政策衝擊 44%亞裔焦慮

聯邦政策的變動(如移民執法與關稅)對亞裔社區產生了直接衝擊。調查顯示，亞裔比一般大眾更容易感受到聯邦政策帶來的傷害：

報告還顯示，44%的亞裔受訪者表示對現狀感到「憂慮」，這是所有族群中唯一一組「憂慮感」超越「希望感」(40%)的族群。

在多元、平等與包容(DEI)方面，亞裔也是所有族群中最堅定支持該計畫的一群，反映出他們對職場公平性的迫切渴望。

近半數 喊不出亞裔名人

儘管AAPI群體在影視、餐飲與數位科技領域有顯著貢獻，但「貢獻」與「認可」之間仍存在巨大落差。

首先是「認可真空」： 僅有7%的人認為亞裔對美國文化有巨大影響；近半數 (49%) 的人認為亞裔影響力微乎其微。再來就是「知名度斷層」： 仍有近半數美國人無法叫出任何一位亞裔名人的名字。

大眾交通上 騷擾重災區

疫情雖已過去，但針對亞裔的騷擾並未停止。過去一年，超過五分之一的亞裔曾因種族身分遭受辱罵或騷擾。調查特別點出，亞裔在「大眾運輸工具」與「網路空間」感到最不安全，這種持續性的焦慮已成為生活中的背景音。

亞裔歷史 公眾渴望了解

報告最後指出，雖然偏見存在，但美國社會對教育與互動持開放態度。目前有31%的美國人表示完全沒有接收過亞裔相關資訊，也有四分之一的人生活中沒有亞裔朋友。

然而，大眾普遍支持透過教育 (學習移民史與歷史事件) 與媒體消費來支持亞裔社群。此外，對於造訪華埠或小印度等族裔社區，美國人表示若能有更多「文化活動」、「地方商業推廣」與「平價優惠」，將能極大提高他們的參與意願。