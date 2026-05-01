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占屋者霸住300萬鄰宅 華生生氣政府無為 檢舉成功趕人

世界日報／ 綜合報導
這棟位於馬里蘭州貝塞斯達的房子，遭到法拍遭到占屋者霸住；華裔大學生路見不平循司法管道檢舉。(取自谷歌地圖)
這棟位於馬里蘭州貝塞斯達的房子，遭到法拍遭到占屋者霸住；華裔大學生路見不平循司法管道檢舉。(取自谷歌地圖)

威廉與瑪麗學院(College of William & Mary)19歲大二學生陳伊恩(Ian C. Chen，音譯)表示，去年夏天在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)自家房間，看到隔壁車道來了一輛U-Haul貨車，這棟7500平方呎的磚石豪宅原本屬於花旗集團(Citigroup)旗下部門，2024年底遭到法拍。陳伊恩說，當時覺得納悶的是，如果搬進價值300萬的房子，應該不會開著U-Haul自己動手搬家。大約兩周後，他獲得鄰居告知，住進豪宅的並不是買家，而是「擅自占屋者」(squatters)。

紐約時報4月30日報導，這棟位於火焰木路(Burning Tree Road)8605號的房子，2025年經銀行委託房地產仲介米特拉卡斯(Timon Mitrakas)賣房。房屋空置期間，米特拉卡斯派工人前往維修。但2025年7月某個早晨，他發現房子前面的「待售」(For Sale)牌子被撞倒，「感覺有點不對勁」。

米特拉卡斯看到屋內擺放家具，還有狗吠聲，於是打電話向蒙哥馬利郡(Montgomery County)警察局報案，但得到回應是案件屬於民事糾紛。

報導指出，陳伊恩路見不平而採取的行動，則是讓人出乎意料。

他說，決定介入是因為對於政府毫不在乎「覺得很生氣」。

他從火焰木路8605號房子丟棄的垃圾裡找線索，對照法院文件，最終拼湊出案情來龍去脈。擅自占屋者是在巴爾的摩從事破產諮詢的婦人塔米卡·古德(Tamieka S. Goode)。古德沒有執照且違反法規，遭州政府與聯邦法官下令停止諮詢業務。

非法進駐火焰木路8605號之後，古德繼續在社群媒體宣傳自己的諮詢服務，呈現駕駛保時捷、生活優渥的郊區居民生活狀態。

馬里蘭州州法的特殊設計，允許一般百姓向地方法院司法專員遞交刑事檢舉，正就是陳伊恩採取的管道。司法專員後來以非法入侵罪名起訴古德，案件由蒙哥馬利郡檢察官接手處理。

在陳伊恩持續努力下，古德在今年1月、2月兩度入獄，親友則在她二度入獄後幫忙清空火焰木路8605號裡的私人物品。

服刑兩天便獲得保釋出獄的古德，離開監獄後沒再到貝塞斯達，而是前往巴爾的摩，銀行則更換了火焰木路8605號門鎖。

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