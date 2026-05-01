美FBI高層警告 中國駭客出境恐遭逮捕

美國公民及移民服務局(USCIS)上周發布的內部指導文件顯示，川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。USCIS官員接獲指示，包括庇護、綠卡和入籍在內的各類移民福利申請，均須重新提交至

2026-04-30 14:26