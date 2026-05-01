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美FBI高層警告 中國駭客出境恐遭逮捕
美國聯邦調查局（FBI）高層官員今天表示，中國政府的「駭客外包」生態系統已「失控」，並為網路犯罪分子提供「一種貌似合理的藉口」，他警告中國駭客一旦出國恐遭逮捕。
路透社報導，34歲中國公民徐澤偉（Xu Zewei）近日從義大利引渡到美國受審。他被控在2020年和2021年為中國承包商工作時，在中國政府指示下參與大規模駭客攻擊行動。
徐澤偉去年7月在義大利米蘭遭到逮捕，在義大利法院裁准引渡後被送到美國。
FBI助理局長萊瑟曼（Brett Leatherman）表示，中國駭客在「中國境內受到的保護一旦跨境就不存在」。
中國駐美大使館未回應置評請求。
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