快訊

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

美國土安全部經費法案通過 結束75天創紀錄停擺

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國會今天通過國土安全部（DHS）大部分業務的經費，結束了一場創下紀錄、導致多個重要機構運作受阻逾2個月的政府局部停擺。

綜合法新社與國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，繼聯邦參議院表決通過後，眾議院也通過這項措施，法案現送交總統川普（Donald Trump）簽署。

該法案將使國土安全部重要機構獲得經費，至9月30日本財政年度結束為止。

法案中並未新增移民與邊境執法相關經費。

在國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）警告用於支付薪資的應急經費即將耗盡後，眾議院在最後關頭以口頭表決方式通過法案。

國土安全部自2月14日以來局部停擺，至今已達75天，成為同類型停擺中歷時最長的一次。

根據這項法案，聯邦緊急事故管理總署（FederalEmergency Management Agency）、海岸防衛隊（CoastGuard）、運輸安全局（Transportation SecurityAdministration）及特勤局（Secret Service）等機構的經費撥付將恢復正常。

但處於兩黨激烈爭執核心的單位─移民暨海關執法局（ICE）和邊境巡邏隊（Border Patrol）並未被納入協議。

這場僵局始於民主黨拒絕支持移民執法經費，除非針對在敏感地點進行突襲、執法人員蒙面等做法設下新的限制。

共和黨拒絕這些要求，堅持在不附加新條件的情況下，全面為相關機構提供經費。

現在，國會通過重新開放國土安全部大部分機構，同時共和黨人將另外採取行動，擬透過預算協調程序（budget reconciliation），為ICE和邊境巡邏隊爭取數百億美元的經費。這項程序將使他們能夠繞過民主黨人。

眾議院

延伸閱讀

美眾院委員會通過國務院撥款法案　含5億美元援台

美國眾院外委會通過20項出口管制法案 加碼圍堵中國大陸 AI

川習會前　美參議員擬封殺中國製汽車及零組件進口

美共和黨議員提案H-1B停發3年 要求年薪上限20萬、實習也有限制

相關新聞

戰費突破250億美元、油價飆升 美防長聽證會遭民主黨圍攻

在這場長達五個多小時的眾議院軍事委員會聽證會上，美國五角大廈代理戰爭財務次卿朱爾斯·赫斯特三世（Jules Hurst III）證實，自總統川普（Donald Trump）發動戰爭以來，美軍已耗資約2

忘了拿破崙下場？川普建華府凱旋門要贏過巴黎 法國人翻白眼嘲諷

美國總統川普常在戰爭與商業議題上批評法國，另一方面卻屢屢仿效，最新之舉是計畫在華府興建凱旋門，並希望規模超越巴黎地標。紐約時報報導，這項構想在法國引發嘲諷，也再次讓巴黎凱旋門的歷史與象徵意義成為討論焦

最高院推翻路州國會選區重畫 裁決有利共和黨

路易斯安納州國會選區重畫29日遭到最高法院推翻，大法官以六票對三票的結果削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)第二條，裁定路州必須重新畫分國會選區。在「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Lo

最高院裁決再度點燃「選區重畫戰」 期中選舉席次變化一次看

聯邦最高法院29日裁定推翻路易斯安納州的選區重畫案，削弱投票權利法，國會山莊報(The Hill)報導，這不啻是重新點燃全國各州重畫選區之戰。

強化安全調查 申請庇護、綠卡、入籍等須送FBI嚴審

美國公民及移民服務局(USCIS)上周發布的內部指導文件顯示，川普政府正針對申請合法移民福利的各類移民，強化安全審查。USCIS官員接獲指示，包括庇護、綠卡和入籍在內的各類移民福利申請，均須重新提交至

佛州議會通過新選區地圖 共和黨估增4席 州長：不怕法律障礙

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)公布重畫國會選區方案兩天後，佛州議會29日召開特別會議迅速通過該案。同一天，聯邦最高法院削弱「投票權利法」(Voting Rights Act)關鍵條款，使

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。