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FCC表決推動禁用中國實驗室認證 持續與北京脫鉤

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表決推動一項提案，內容旨在實質禁止中國實驗室為擬在美國使用的電子設備進行測試，這些設備包括智慧型手機與相機。

法新社報導，FCC去年已禁止由「外國對手」擁有或控制的實驗室檢測銷往美國的電子產品。FCC表示，目前表決推動的這項新提案，旨在「優先考量國家安全」。

這項提案如獲通過，美國對中國電子產品的限制範圍將較以往更大。

FCC估計，美國約75%的認證設備是在中國認證實驗室完成檢測。

FCC表示，最新提案內容將禁止認可那些「未與美國簽署相互承認協議或其他同等互惠貿易協定」之國家的測試實驗室與認證機構。

根據FCC網站，中國並未簽訂此類協議。

若提案最終通過，經這類實驗室測試與認證的產品，將在新規實施後的2年內逐步退出市場。

FCC近年來持續採取措施，將中國實體排除在美國供應鏈之外。

今年3月，FCC也以國家安全為由，並未核准一批由外國製造的新型消費級路由器。

企業必須為它們的新型路由器先向美國主管機關申請豁免。

FCC今天同時表示已通過一項命令，將為在可信任實驗室，也就是在美國或「對等國際地點」測試的設備，建立一套快速審查機制。

北京 美國 供應鏈

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