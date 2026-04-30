戰費突破250億美元、油價飆升 美防長聽證會遭民主黨圍攻

在這場長達五個多小時的眾議院軍事委員會聽證會上，美國五角大廈代理戰爭財務次卿朱爾斯·赫斯特三世（Jules Hurst III）證實，自總統川普（Donald Trump）發動戰爭以來，美軍已耗資約250億美元。這筆巨款大部分用於消耗昂貴的彈藥，以及軍事行動的運行和受損設備的更換。

這是赫塞斯自戰爭爆發以來首次公開接受議員質詢。此前，他多選擇在保守派媒體發聲，並引用聖經語句斥責主流媒體。

油價較戰前劇增：納稅人的「戰爭稅」

戰爭對美國國內最直接的衝擊體現在加油站。民主黨議員指出，美國民眾正經歷 60 年來最大的汽油價格月度漲幅。眾議員麥琪·古德蘭德（Maggie Goodlander）在質詢中提到，目前全美平均油價已攀升至每加侖4.23美元。

阿聯退出OPEC 如何影響油價與全球油市版圖？

作為對比，在2025年初戰爭爆發前，美國全美平均汽油價格約為每加侖 3.10 美元至 3.30 美元之間。這意味著短短兩個月內，美國民眾的燃油成本激增了約 30%。

面對古德蘭德關於防長是否了解民生疾苦的質詢，赫塞斯拒絕正面回應，僅反諷稱「加利福尼亞州的油價更高」。眾議員羅·肯納（Ro Khanna）對此憤怒指責川普政府背棄了降低生活成本的競選承諾，稱這讓投票給川普的選民感到被背叛。

軍隊損耗引發「中國威脅」憂慮

除了經濟帳，議員們更擔心戰爭對美國全球戰略的長期損害。眾議員約翰·加勒曼帝（John Garamendi）警告，關鍵彈藥正以「驚人的速度」被消耗，目前的儲備水平已低於威懾中國所需的紅線。

德語媒體：伊朗戰爭帶給中國哪些好處？

儘管目前有三艘航母集結於中東（這是 2003 年以來的首次），但參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Caine）承認，這種部署是一種「權衡」。民主黨人認為，將如此龐大的軍力浪費在對伊戰爭中，正讓美國在應對亞太地區的挑戰時變得脆弱。

悲劇疑雲：小學遇襲事件仍在調查

聽證會還觸及了戰爭的人道主義代價。赫塞斯證實，關於2月28日伊朗一所小學遭襲導致包括兒童在內逾 165 人死亡的事件，目前仍在調查中。雖然此前有報導指出美軍對此負有責任，但赫塞斯重申美軍不以平民為目標。

此外，針對3月1日六名美軍士兵在科威特遭無人機襲擊身亡一事，民主黨議員帕特·瑞安（Pat Ryan）指責軍方防御不力並要求赫塞斯辭職，赫塞斯則堅稱軍方已采取了最大程度的防護措施。

目前，儘管川普對阿聯退出OPEC以穩定市場的計劃表示歡迎，但美伊兩國的談判仍處於僵局。赫塞斯在結束聽證時堅稱，美國人民支持這項「剝奪伊朗核能力」的使命。

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