母親欲趕出家門竟引殺機 美國男子弒母後肢解遺體沖馬桶

美國密西西比州發生一起震驚社會的弒母命案，一名男子涉嫌殺害親生母親，不只將遺體肢解，甚至還將部分遺骸沖入馬桶，試圖掩蓋罪行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的札卡里（Zachary Lavel Jackson Jr.）因殺害母親，目前面臨一級謀殺、二級謀殺、肢體毀壞及湮滅證據等多項指控。

死者是62歲的布萊德利（Lana Brown Bradley）。2026年4月4日，警方接獲布萊德利的長子報警，稱自己已經一天連絡不到母親，因此請警方到母親家查看。警方進屋後發現，屋內不只瀰漫強烈化學氣味，地板也異常濕滑，認為是有人刻意清理現場。

進一步搜索後，警方發現殺害布萊德利的是她的兒子札卡里，警方在馬桶發現可疑黑色物質，經過檢驗確定那些是人體組織，隨即將札卡里逮捕。警長派頓（Travis Patten）表示，札卡里殺害母親以後，將其遺體肢解，並試圖分散處理，想藉此掩飾罪行。

案發前一天，布萊德利因為要將札卡里趕出家門，兩人起了衝突，想不到就因此遭兒子痛下殺手殺害。札卡里殺害母親後，先將部分遺體裝入行李箱，接著將遺骸沖入排水系統。

警方認為其犯案手法卻相當有計畫性，目前已經札卡里拘留，案件仍待進一步調查釐清。