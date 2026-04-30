民主黨人抨擊最高院裁決 歐巴馬：少數族裔投票權倒退

聯邦最高法院29日針對「投票權利法」(Voting Rights Act)做出重大裁決，前總統歐巴馬(Barack Obama)隨即發表聲明表達嚴正關切，批評此舉形同削弱該法的核心支柱，恐讓州議會藉「黨派偏見」之名，行「削弱少數族裔投票權」之實，並呼籲全國公民透過積極投票來捍衛民主價值。

衛報報導，歐巴馬針對最高法院裁決發表聲明，直指該判決直接削弱了「投票權利法」的核心支柱，他指出，這項判決讓「州議會能肆無忌憚地操縱選區畫分，系統性地稀釋並削弱少數族群的投票權」。他並直言，只要這些州議會披上「黨派競爭」的外衣，而非顯出露骨的「種族偏見」就能避開監督。

他認為，這再次證明當前最高法院的多數派正刻意棄守其關鍵職責，不再致力於保障公民平等參與民主，也未能保護少數族群免於多數暴力。他強調，唯有全國各地珍視民主價值的公民持續動員，並在每一場選舉中踴躍投票，才可能克服困境。

紐約郵報報導，聯邦最高法院29日推翻路易斯安納州的選區地圖，認定該州增設第二個非裔占多數的選區違反憲法。這項判決形同提高門檻，未來在劃分政治版圖時，不能再把種族因素當成偏袒特定選民的主要藉口。對此，加州州長紐森(Gavin Newsom)形容，這是少數族裔投票權的大倒退。由於紐森目前正帶頭推動重畫選區，試圖反制德州等受到川普支持的重畫行動，這項裁決對他無疑是當頭棒喝。

負責在法庭上捍衛加州選區劃分的州檢察長邦塔(Rob Bonta)直言，這項決定「令人深感失望」。他指出，自1965年以來，「投票權利法」第二條確保不分種族都能享有平等的投票權，但根據經驗，每當最高法院削弱這項法案，各州往往會隨之推出限制有色人種投票的新法律。前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也重砲批評裁決是對「投票權利法」毀滅性打擊。她擔心這將導致全國性的後果，少數族裔的聲音變小、社區代表權減弱，民主制度也隨之縮水。

相較之下，加州共和黨人則是士氣大振。曾因選區畫分問題控告紐森的州眾議員唐吉帕(David Tangipa)得意地預告，加州該準備好重新畫分選區了。