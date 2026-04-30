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路州案 自由派大法官提不同意見：投票權法第2條形同廢紙

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
自由派大法官凱根29日對最高法院的裁決提出不同意見書。（美聯社）
自由派大法官凱根29日對最高法院的裁決提出不同意見書。（美聯社）

最高法院29日對「路易斯安納州訴卡萊斯案」(Louisiana v Callais)以6票對3票裁定，路州一個非洲裔選民居多數的國會選區，選區畫分過度依賴種族考量，違反憲法。保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在協同意見書指出，最高法院的判決其實應該「走得更遠」，「投票權利法」(Voting Rights Act)當中的反歧視條款帶有分裂意味，應該完全禁止使用於選區重畫案件。

湯瑪斯寫道：「如同我30多年前就解釋過，我會選擇走得更遠，進一步認定投票權利法第2條(Section 2)根本不能用來規範選區畫分。」

投票權利法是民權時期的產物，條文規定投票政策若存有種族歧視將屬於非法。

湯瑪斯說，最高法院過去對於投票權利法第2條的解釋，反而鼓勵各州出現基於種族歧視的選區地圖繪製。他引用自己在1994年「霍爾德訴霍爾案」(Holder v. Hall)判例協同意見書論述表示，最高法院今日的裁決，很大程度上終結了投票權法律學當中「多災多難的不幸遭遇」。

他說，投票權利法第2條條文規範選票取得以及投票程序，不是各州如何重新畫分選區。湯瑪斯長年主張廢除投票權利法第2條。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的主要意見書並未完全採取湯瑪斯立場。艾里托寫道，雖然遵守投票權利法有時可能涉及使用種族因素，但法律並未要求路州出現第二個以非裔為多數的選區，因此路州選區地圖違憲。

艾里托寫道，路州把非裔選民集中到某一個選區的作法，其實「並無令人信服的理由」。

凱根(Elena Kagan)代表三名自由派大法官撰寫不同意見書指出，多數意見與湯瑪斯的嚴苛觀點，使得防止少數族裔選票稀釋的保護措施遭到剝奪。

凱根指出，最高法院判決使得投票權利法第2條「形同廢紙」。

她寫道，根據最高法院對投票權利法第2條的新觀點，州政府可以在不必擔心法律後果的情況下，有系統地稀釋少數族裔公民的投票權力。

最高法院推翻路州的選區重畫案，保障少數種族的考量限縮。保守派大法官艾里托（左）、湯瑪斯（右）撰寫主要意見。（路透）
最高法院推翻路州的選區重畫案，保障少數種族的考量限縮。保守派大法官艾里托（左）、湯瑪斯（右）撰寫主要意見。（路透）

大法官 投票 種族歧視

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